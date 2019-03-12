中央發布通知為基層減負　官媒：重拳整治形式主義

3月11日（周一），中共中央辦公廳印發的《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》（以下簡稱《通知》）全文公布。《通知》說，2019年要解決一些困擾基層幹部的形式主義問題，切實為基層幹部減負，而2019年正式確定為「基層減負年」。 官媒《人民日報》海外版的微信公眾號「俠客島」12日（周二）發表評論文章，指出這是中央對形式主義整治的又一次重拳出擊，以解決檢查考核工作太多太濫、文山會海重新回潮等問題。

雲南省大姚縣一名「80後」官員李忠凱，去年因一張滿頭白髮的個人照在內地掀起熱烈討論。李忠凱回應指，全國基層幹部的工作壓力都很大，令他加速變老。（網絡圖片）

文章指出，十八大以來，中央著重作風建設。四風中的享樂主義、奢靡之風已經大為收斂，但這兩年，形式主義、官僚主義卻屢禁不絕。尤其在基層治理上，因形式主義、官僚主義造成的基層幹部負擔過重、壓力過大的問題，已經嚴重影響基層正常工作的開展。督查檢查考核工作太多太濫、文山會海重新回潮、痕跡主義代替工作實務等等問題皆頗為嚴重。

去年10月，中辦印發《關於統籌規範督查檢查考核工作的通知》，對督查檢查考核工作明確監督主體，提出要減少50%以上督察檢查考核事項。而這次的《通知》是中央對形式主義整治的又一次重拳出擊。文章指，這次《通知》指出，調查研究、執法檢查等要輕車簡從、務求實效，不干擾基層幹部正常工作，這是非常有針對性的措施。

文章又指，這次《通知》規定，「不得以微信工作群、政務APP上傳工作場景截圖或錄製視頻來代替對實際工作評價」、「少開會、開短會、開管用的會」、「上級會議原則上只開到下一級，經批准直接開到縣級的會議，不再層層開會」等，皆對解決現有問題很有幫助。

（微信公眾號「俠客島」）