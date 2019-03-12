【2019兩會】寧吉喆：中國GDP核算數據科學可靠、國際可比

全國兩會正在北京舉行，國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆周二（12日）在第四場「部長通道」上表示，經40年改革，中國國民經濟核算體系已經取得顯著成績。中國GDP核算數據是科學可靠、國際可比的。

國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆12日在部長通道上答記者問。（視覺中國）

中國經濟數據常被外界質疑造假，芝加哥大學學者在華府智庫發布的最新研究指中國官方公布的國GDP數據造假，「水分」約12%，每年的經濟成長率也被浮報大約2個百分點。

對於GDP的真實可靠，寧吉喆介紹說，中國採用三種方法核算GDP，分別是生產法、收入法和支出法，並且已經形成了國民經濟核算的五大表系，國內生產總值及其使用表、投入產出表、資金流量表、國際收支平衡表和資產負債。並且，通過多種方法調查和收集統計的基礎數據。5年一次的經濟普查和10年一次的農業普查，都是基礎；聯網自報系統，把規模以上企業的數據直接報送；對規模以下企業，採取抽樣調研，保證數據全面。

寧吉喆稱，到2020年，將要實現GDP全國統一核算，並要編制全國和地方的資產負債表，自然資源的資產負債表正在抓緊試點。此外，對新經濟的核算，包括平台經濟等的探索，已經走在世界前列。「從這些方面可以看出，中國現在的核算體系，與國際規範接軌，GDP核算是真實可靠、國際可比的，在國際上也得到認可。」

（新京報）