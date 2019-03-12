【2019兩會】習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議

據央視新聞（今天）12日消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天下午在出席十三屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。 他強調，今年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，也是落實解放軍建設發展「十三五」規劃、實現國防和軍隊建設2020年目標任務的攻堅之年，全軍要站在實現中國夢強軍夢的高度，認清落實「十三五」規劃的重要性和緊迫性，堅定決心意志，強化使命擔當，銳意開拓進取，全力以赴打好規劃落實攻堅戰，確保如期完成既定目標任務。

2019年3月8日，十三屆全國人大二次會議舉行第二次全體會議，會前解放軍代表團列隊從天安門廣場步入人民大會堂，動作整齊劃一。（視覺中國）

習近平在會上發表重要講話，要求全軍堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，聚力備戰打仗，強化改革創新，狠抓工作落實，以優異成績迎接新中國成立70周年。

習近平著重就推進軍隊建設發展「十三五」規劃落實提出要求，強調「十三五」規劃是實現2020年目標任務的收官規劃，能不能收好官十分重要。必須加強統籌協調，加強重點突破，加強責任落實，扭住不放，務期必成。

習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議。（網上圖片） 習近平指出，全軍要深入把握黨中央決心意圖，落實軍委軍事工作會議部署，全面加強練兵備戰工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護社會大局穩定。 習近平還強調，軍政軍民團結是中共和解放軍的優良傳統和政治優勢。軍隊要積極支援地方經濟社會發展和生態文明建設，勇於承擔搶險救災等急難險重任務，做好定點幫扶貧困村、貧困群眾工作。中央和國家機關、地方各級黨委和政府要支持國防和軍隊建設，做好退役軍人安置、傷病殘軍人移交、隨軍家屬就業、軍人子女入學等工作，配合做好軍隊全面停止有償服務下篇文章，共同把強軍事業推向前進。

3月10日，習近平參加十三屆全國人大二次會議福建代表團的審議。（新華社）

兩會接近尾聲，習近平在今年兩會期間已經六下團組，而2013年至2019年最後的下團組安排皆是解放軍代表團全體會議，則是源於習近平是中共軍委主席，體現了其對軍隊的極其重視。