【2019兩會】盤點騎呢提案：公務員超重要減肥　失敗要減薪辭職

在今年兩會中，不少網民在代表和委員各種提案中找出有趣「亮點」，像有提案要求公務員減肥不成需離職。也有提案建議設計更好看的校服，獲網民大讚。另外還有提案建議下調法定結婚年齡，則惹來不少網民反對。

全國人大代表羅杰建議，如果公職人員減肥失敗，應予以減薪等方式作為懲罰。（影片截圖）

全國人大代表羅杰認為，中國應加大對健康管理的投入，設立專門機構來做關於減重方面工作，並且從對公務員下重手開始。他建議當局從行政、事業單位的公職人員入手，提出公職人員體重及健康管理規定：男性腰圍超過85厘米、女性超過90厘米，且血糖、血壓、血脂出現任何一項不合格，必須在3個月內自行減肥。

羅杰更建議，如果公職人員減肥失敗，必須接受飲食控制教育；再過6個月還是超重，單位予以減薪；一年後仍然超標，必須「自動離職」。

有提案建議改進內地中小學校服的美感與舒適度。（視覺中國）

結合中華傳統文化設計新校服

民革中央向全國政協提交了一件集體提案《關於推動優質供給，杜絕劣質校服的提案》，建議改進中國校服的美感與舒適度。其提案稱，最新調研數據顯示，國內校服目前的公眾滿意度低於30%，建議校服可結合中華傳統文化，開發「有別於歐美日韓的校服款式」，以幫助中小學生「增強文化自信」。

內地中小學普遍採用版型臃腫、配色單一的運動服，很多網友稱為「大口袋」。這也讓此提案受到很多網友歡迎。有網友稱，「終於有人重視這個問題了，太驚喜了」；「希望我的孩子將來上學有漂亮的校服穿，不要在機場被認為是運動會代表團」。

有提案建議下調法定結婚年齡，引發外界熱議。（資料圖片）

下調法定結婚年齡惹熱議

此外，全國人大代表丁列明提交關於修改法定結婚年齡的提議，也引發外界熱議。丁列明建議修改中國婚姻法，將結婚年齡「男不得早於22周歲，女不得早於20周歲」，改為「男不得早於20周歲，女不得早於18周歲」，同時刪除「晚婚晚育應予鼓勵」。

此婚事話題討論熱烈，一度衝到微博熱搜榜第一名。但《南方都市報》報道稱，有近6成網友表示反對，一名網友批評：「當年你叫我晚生不生，現在你讓我趕快生，你在養寵物呢？」

（綜合報道）