環時：蔡英文擁抱陳水扁路線　大陸必要時「揍」台獨勢力

台灣總統蔡英文11日（周一）召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領，作為國安團隊及行政部門的行動準則，內容包括防止統戰滲透、增加國防預算、協助台商回台投資等。 官媒《環球時報》發表社評，稱蔡英文「擁抱陳水扁路線」，挑動兩岸對立衝擊2020年的選舉，但這樣將是整個台灣社會的噩夢，怎麼都是輸。

台灣總統蔡英文11日（周一）召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領。（資料圖片）

文章以〈蔡英文擁抱陳水扁路線，怎麼都是輸〉為題，稱蔡英文挑動兩岸對立衝擊2020年的選舉，走2004年陳水扁競選連任的「老路」。這意味著台海的和平與穩定很可能再次被台灣的選舉禍害，而一直標榜主張維持台海現狀的蔡英文，將成為威脅台海和平的最大危險源。同時，這反映出她和民進黨已將政治資源幾乎耗盡，只能用危險招數「掙扎求生」，做最糟糕的選擇。

文章稱，今天的兩岸形勢已經與2004年截然不同，大陸與台灣在經濟總量和軍費的差距大幅擴大，已形成對台全面壓倒性優勢，蔡英文所擁有的條件已經差了許多，拉抬海峽兩岸對抗的「勝算機率」也將低於陳水扁。

加劇兩岸對立成台灣社會噩夢

文章形容，即使蔡英文通過「極端方式」勉強贏得連任，也將徹底毀掉台海局勢，迎來劍拔弩張的四年，屆時民進黨的施政將以證明「毀掉台海穩定是有道理的且責任在大陸」為軸心，慣性地朝著加劇兩岸對立越走越遠，那將是整個台灣社會的噩夢。

文章又稱，「明眼人都看得很清楚」，台灣的選舉為形成兩岸新的危機提供動力，「台獨」通過選舉興風作浪，釋放遠超過其實際能量的威脅。不過用「懟」大陸來搞島內選舉越來越像是虛偽的政治行為藝術，台獨勢力忌憚《反分裂國家法》，不敢直撞底線。

文章結尾道，大陸需要做的是守護《反分裂國家法》，隨時準備懲戒民進黨，「如果蔡英文敢實際做出冒進之舉，就應該真給台當局和民進黨一點顏色瞧瞧。這樣的懲戒是不應當有上限的，必要時揍台獨勢力一頓未嘗不可。」同時指出，這一輪與蔡英文當局的鬥爭，有可能是大陸抑制台灣挑釁《反分裂國家法》的「最後的鬥爭」，台獨作為有實際攪動力的政治力量，氣數正在耗盡。