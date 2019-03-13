【2019兩會】委員：回歸前澳門黑社會當道　如今社會穩定經濟發展

全國政協十三屆二次會議第三場「委員通道」今天（13日）上午開啟，來自澳門的全國政協常委、澳門金海集團董事長梁華向記者介紹自澳門回歸以來他的感受。 今年是澳門回歸20周年，梁華說，澳門20年來發生了翻天覆地的變化，回歸前澳門黑社會當道，人民生活在恐懼和不安之中，但如今澳門的社會穩定、經濟發展、文化繁榮，「每一個澳門居民都感到生活非常幸福」。

梁華在全國政協十三屆二次會議第三場委員通道上發言。（新京報）

梁華說，回歸前夕的澳門非常動亂，那是澳門黑社會當道，每天都發生槍擊和搶劫案件，老百姓都生活在恐懼和不安之中，生活一直停留在低水平。然而回歸後，政府在民生方面做了大量工作，如今澳門65歲以上的居民可享受到免費醫療，還有很多教育和養老服務，居住環境亦得到改善。

他指出，在建設旅遊休閒中心方面，澳門政府不斷改善投資環境，澳門城區現已被評為「世界非遺城區」，融合了東西方文化，人們都說澳門是一個有文化的地方。如今澳門的社會穩定、經濟發展、文化繁榮，「現在每一個澳門居民都感到生活非常幸福」。

他進一步指出，國家頒布了粵港澳大灣區的建設規劃綱要，是澳門同胞千載難逢的機遇。澳門要發展、要進步，但地小人少，大灣區建設綱要指明了一條清晰的道路，讓澳門能夠有更大的發展空間。「所以我們要抓緊這個機遇，把澳門建設得更好。」

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