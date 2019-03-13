【2019兩會】政協會議閉幕通過政治決議：推動落實大灣區規劃綱要

十三屆全國政協二次會議周三（13日）上午在北京人民大會堂舉行閉幕會，由全國政協主席汪洋主持。 閉幕會第三項議程是通過今次會議的政治決議，當中特別指出「人心是最大的政治，共識是奮進的動力」，並有不少篇幅提到香港、澳門及台灣，內容與此前的政協常委會工作報告相若。

政治決議強調要發揮政協「大團結大聯合組織」的作用，廣泛凝心聚力，積極為民主黨派和無黨派人士在政協履職創造條件，加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士和新的社會階層人士的聯繫，推動各民族交往交流交融，引導宗教與社會主義社會相適應。

政治決議有關港澳台的部分繼續強調要發揮政協「大團結大聯合組織」的作用。（新華社）

在香港及澳門的部分，決議提到要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，推動落實好粵港澳大灣區發展規劃綱要，促進內地與港澳青少年交流。

至於有關台灣方面，決議要求深入學習貫徹國家主席習近平在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，探索兩岸融合發展，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，堅決反對「台獨」分裂圖謀和行徑，並廣泛團結海外僑胞，維護僑胞合法權益，以及積極開展對外交往，推動構建人類命運共同體。

（綜合報道）