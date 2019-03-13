【全球5強】瑞典智庫：中國軍火出售到53國　稱霸武裝無人機市場

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）11日發布的年度報告顯示，過去5年來，中國向53個國家出口武器，其中有13個國家採購了153架中國武裝無人機，令中國成為世界首屈一指的武裝無人機出口國。 另外根據英國國際戰略研究所的統計，中國7家國有企業在武器銷售方面位居2016年全球武器生產企業20強，近年來這些企業的排名也獲得了顯著上升。

中國武裝無人機出口到13個國家，稱霸全球市場。（資料圖片/新華社）

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根據SIPRI的報告，在2014年至2018年期間，美、俄、法，德與中國是全球5大軍武出口國，佔了全球武器銷售總量的75%。其中中國軍火出口量增長2.7%，佔全部市場的5.2%。出口的國家高達53個，巴基斯坦是中國武器的頭號買家。報告並稱中國是要通過軍火貿易來強化外交關係。

新浪軍事網則指出，中國近5年出口的武器性能、質量大大提升，比如FC-1梟龍、彩虹無人機、K-8教練機、PLZ-45/05火砲、C -803反艦導彈、MBT-2000與VT-4主戰坦克等高端武器裝備陸續出口，在世界上創立了中國武器的良好口碑。

中國知名軍事評論博主陳光文認為，中國對國防科研的投入已佔到了GDP的2%以上，這促進了具有自主知識產權的新型尖端武器的誕生，從殲-20、運-20、001A、095 、055、東風-41、巨浪-3到北斗三號，體現了中國迅速赶超世界一流的決心和能力。

（綜合報道）