中國海軍戰機失事未致地面傷亡　傳墜毀前遇難機師奮力避撞小學

中國國防部周二（12日）宣布，海軍航空兵一架戰機在海南樂東訓練時失事，2名飛行員遇難，未造成地面傷亡。 有當地隨軍家屬透露，事故之所以未造成地面傷亡，原因在於墜毀前，機師有意讓戰機傾向一側，才避免撞向附近的小學校舍。

戰機墜落地面後產生大火。（影片截圖）

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雖然軍方暫未公布墜毀戰機的型號以及事故原因，不過鑑於樂東有部署殲-11BH單座戰機和殲轟-7A雙座戰機，外界將墜毀戰機指向被稱作「寡婦製造者」的殲轟-7A。

有知情人士隨後稱，墜毀的戰機確是殲轟-7A戰鬥轟炸機。另據樂東當地一名隨軍家屬透露，2名遇難飛行員分別出生於1982年和1992年。疑似失事現場的影片則顯示，事發地在一所小學附近。上述隨軍家屬稱，在墜毀前，機師有意讓戰機傾向一側，才避免撞向小學校舍，這亦是國防部宣布未造成地面傷亡的原因之一。

系列戰機已墜毀12架致17死

殲轟-7A是西安飛機工業集團研製的一款戰鬥轟炸機，主要用於戰役縱深打擊，兼具對海對陸打擊能力。殲轟-7A前身為殲轟-7於1973年研發，1988年首飛，殲轟-7A則於2004年首次亮相。目前該機多服役於中國海軍。

雖然中國軍隊近來不斷強化實戰化訓練，給飛機和機師帶來極大壓力，但殲轟-7A本身也是一款被稱為「寡婦製造者」的戰機。寡婦製造者是西方國家對某些武器的戲稱，因為這些武器事故率高，造成較多死亡，因而造就許多寡婦。公開資料顯示，自1988年以來，殲轟-7系列共生產300架，但已墜毀12架，造成至少17名機師死亡。

（綜合報道）