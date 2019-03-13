【2019兩會】新疆代表團開放採訪　有外媒記者受阻一度被摘採訪證

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注，兩會期間新疆人大代表團會議在周二（13日）開放採訪時，吸引大批外國傳媒入場。 不過據《明報》報道，當天的採訪不但會場相當狹窄、內地傳媒被預先安排在前排位置，外國媒體甚至想在會議後「扑咪」亦被驅趕，有《法新社》記者更一度被保安摘除採訪證件。 據媒體報道，主要回答問題的新疆自治區主席雪克來提．扎克爾強調，新疆沒有「再教育營」，只有為維穩而設的「職業技能培訓中心」。

現場桌上沒有放置名牌，58人組成的新疆代表團中，除了陳全國和雪克來提．扎克爾較為人熟知外，一眾記者對其他人的身份都相當迷茫，與其他代表團會議的採訪風格完全不同。（中新社）

據官媒《中新社》報道，會議在當天下午3時開始，有多達167間中外傳媒230多名記者到場採訪。報道僅提到雪克來提．扎克爾及新疆住建廳駐伽師縣克孜勒蘇鄉阿亞格欄幹村「訪惠聚」工作隊隊長、第一書記陳亮等代表介紹新疆的經濟社會發展、民族團結、群眾工作等方面的情況，並有討論到《外商投資法》及兩高的工作報告。

陳全國與雪克來提．扎克爾交談。（美聯社）

陳全國幾乎不發一言。（美聯社）

至於記者提問部分，報道稱「中外記者就新疆打贏脫貧攻堅戰、大力發展旅遊產業、加快絲綢之路經濟帶核心區建設、維護社會穩定、促進民族團結、加強各民族優秀傳統文化保護傳承等方面情況進行了提問，雪克來提．扎克爾、（新疆人大常委會主席）肖開提．依明、（新疆副主席）彭家瑞、（武警新疆總隊某支隊支隊長）王剛、（新疆全國人大代表）尼牙孜．阿西木等代表回答了記者們的提問」。

惟事實上不少外媒記者有提問「再教育營」的問題，而有份出席會議的新疆黨委書記陳全國全程不發一言，僅由雪克來提．扎克爾回答。

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注。（美聯社）

雪克來提．扎克爾表示，所謂「再教育營」或「集中營」都是捏造，有關的說法「荒謬」，強調「職業技能培訓中心」是為反恐維穩、反極端主義而設，並只針對暴力、極端及分裂主義，並非針對任何民族及宗教人士。雪克來提．扎克爾又提到，「職業技能培訓中心」如同學校一般，供學員學習語言和技能，有充分保障人格和尊嚴不受侵犯，嚴禁以任何方式施行人格侮辱和虐待。學員的人身自由有獲保障，可以定期回家，有事可以請假。對於「再教育營」的具體人數，雪克來提．扎克爾未有正面回應，但稱並非如外界所言有上百萬人之多，人數更會愈來愈少。雪克來提．扎克爾在最後重申，新疆已超過兩年沒有發生任何暴力恐怖攻擊事件，曾經到訪新疆的人覺得新疆很安全，很穩定。

外媒記者的提問主要由雪克來提．扎克爾回答。（美聯社）

另一方面，據《明報》報道，不少記者在中午12時已守在會場外，獲准入場後更即時飛奔前往，但竟然都無法搶到有利位置，前三排文字記者席位及第一排攝像席位早已被內地記者佔據，「有內地記者承認自己所在媒體早獲得預先報批，被允許從距離大會堂新疆廳最近的北門入場，而絕大多數的記者們，卻只能通過較遠的廣場東門，在經過安檢後，向北穿插轉向數百米才可抵達新疆廳」。

前排位置事先已安排給予內媒記者，外媒記者難搶到有利位置。（新華社）

採訪區非常擠擁。（美聯社）

報道更指，現場桌上沒有放置名牌，58人組成的新疆代表團中，除了陳全國和雪克來提．扎克爾較為人熟知外，一眾記者對其他人的身份都相當迷茫，與其他代表團會議的採訪風格完全不同。此外，採訪區域狹小，記者人數卻相當多，導致現場非常擁擠，遲到的記者根本無立足之地，即使準時的文字記者亦被諸多攝影攝像器材擋在身後，沒有舉手提問的機會。

一名法新社記者未有聽從保安指示，一度被摘除採訪證件。（香港電台）

會議共持續約1小時45分，記者在宣布結束立即被工作人員要求離場。及後有記者留在門口打算「扑咪」，不肯離開，結果工作人員就組成人牆，從新疆廳大門口開始向外驅趕記者，「雖言語客氣，卻絲毫沒得商量」。其中有一名《法新社》的記者未有聽從保安指示，更一度被保安摘除掛在身上的採訪證件。

（綜合報道）