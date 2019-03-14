沙特疑用中國彩虹-4無人機毀坦克　「反恐王牌」也門實戰影片曝光

俄羅斯衛星通訊社6日引用Russkoe Oruzhie網站消息稱，以沙特地阿拉伯為首的多國聯軍近日公開了一段短片，片中顯示一架偵察打擊一體化的無人機摧毀了一輛胡塞武裝的T-72S主戰坦克。分析指，擊毀坦克的武裝無人機應該為中國製的彩虹-4無人機。

The Saudi coalition has published a video of the destruction of the t-72S Yemeni Houthis in the province of Hajj in Northern Yemen. This event happened in January. pic.twitter.com/p7n3easPjH — Alex Btard (@codename_it1) 2019年3月6日

彩虹-4無人機或再立戰功

消息稱， 沙特一方的打擊任務發生在1月份，地點是也門北部。從影片中看到，當時胡塞武裝一輛T-72坦克企圖躲進樹叢中避過「獵殺」，但仍然沙特空軍飛行器的鎖定，幾秒後被一架無人機發射的空地導彈直接打中，相信坦克內無人生還。

新浪軍事指出，儘管沙特沒有公開執行打擊任務的無人機型號，但分析家傾向於認為這應該是沙特此前從中國引進的「彩虹」系列無人機。其中彩虹-4是目前沙特空軍所擁有的最先進的一款無人機。 2017年初， 沙特與中國簽署了價值650億美元的合作項目，其中就包括引進中國航太科技集團彩虹-4無人機及全套技術和生產線，現在由中國提供關鍵設備和部件，沙特自行生產的彩虹-4—沙奎爾-1無人機也已經開始裝備。

而早在現身也門戰場之前，彩虹-4也曾被伊拉克空軍廣泛運用於本國的反恐平亂戰爭當中，而且多年來取得了不少戰功，是目前最受中東和北非買家歡迎的一款察打一體無人機。

沙特國產化的彩虹-4—沙奎爾-1無人機。（網上圖片）

中國彩虹-4被指比美國F-15S價廉物美

另有報道稱，此前沙特執行對地打擊任務出動的是美國F-15S這樣高技術作戰飛機，惟這些飛機價格高達上億美元，平均每小時飛行成本就有數萬美元。相比較之下，彩虹-4無人機單價只有數百萬美元，平均每小時飛行成本可能還不到1千美元。考慮到長期戰爭耗費巨大，這對沙特來說也是一種減負。

此外，也有分析指出，雖然F-15S攻擊能力比彩虹-4強，但是它不能長時間在相關地區停留，難以對目標進行連續監控和識別。而彩虹-4因為配備有合成孔徑雷達、光電吊艙，能夠在晝夜全天侯條件下探測目標，待地面人員完成對目標識別之後就可以下令攻擊。

值得一提的是，彩虹-4主要武器是AR-1機載反坦克導彈，這種導彈單價只有數萬美元，可以從上面攻擊坦克頂部和表面，而坦克防禦最薄弱地方就是頂部和表面，顯然難以抵禦AR-1的攻擊。而耗費數萬美元摧毀對方一輛價值可能達到上百萬美元的主戰坦克，性價比顯然更高。

（綜合報道）