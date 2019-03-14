【2019兩會】政協報告：83.4%青年肯定「馬克思主義者培養工程」

全國政協共青團、青聯界在今年的全國兩會中，說明湖北及湖北24所高校的專題調研報告，內容與馬克思主義在青年學生中的傳播情況有關。 報告顯示，88.6%的青年中共黨員及75.1的共青團員均表示，所在高校的黨團組織有舉辦學習馬克思主義活動，其中83.4%的青年更對「青年馬克思主義者培養工程」給予肯定。 報告認為馬克思主義在青年學生中傳播的氛圍得到明顯優化，構建起改進傳播效果的宏觀環境。

報告指，從微觀環境來看，青年學生是透過身邊人與事接觸馬克思主義，有32.4%和34.1%的青年會與家庭成員或身邊朋友談論馬克思主義，36.1%的青年一直參加或曾經參加過馬克思主義學術社團或讀書會，可見青年在一定程度上促進了馬克思主義的傳播。報告更指，此前隆重召開的「紀念馬克思誕辰200周年大會」及「慶祝改革開放40周年大會」等都居功不少。

報告指馬克思主義在青年學生中的傳播，重點高校已是重要場域和關鍵環節，但高職院校和民辦高校則相對較薄弱。（視覺中國）

但報告同時提到，馬克思主義在傳播的過程中仍有一定的薄弱環節，例如在高職院校和民辦高校。報告建議要優先解決高職院校和民辦高校的人員、經費、能力、素質、效果等方面的問題，可以考慮通過政府購買的方式，直接選派師資到民辦高校和高職院校擔任思政課教師；加大力度適當擴充「青馬工程」、「大學生骨幹培養項目」的覆蓋對象和社會實踐範圍，由省級財政和高校財政給予常規性支持，並進一步完善選拔機制，鎖定理論學習的積極分子。

在互聯網傳播方面，報告建議宏觀把握好馬克思主義後，再細化為微博、微信、短片等新媒體內容；經典理論的「大道理」要轉化為可在互聯網和新媒體之間傳播的「小道理」；互聯網傳播要強調對史和事例的傳播。

（中青報）