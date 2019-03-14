官方推出藥品「帶量採購」　內地藥品降價最多96%

近期，內地包括天津、大連、瀋陽等城市的藥品帶量採購細則，已陸續出台。據悉，下（4）月底起，11個試點城市的患者，將可買到價格最高降幅達96%的帶量採購的藥品。

下月底起，11個試點城市的患者將可陸續買到價格最高降幅達96％的帶量採購的藥品。圖為北京大學腫瘤醫院藥房。 （資料圖片）

所謂的「帶量採購」是指，在招標的時候就承諾藥品的銷量，保證在8個月至15個月之內用完。對比之下，以往的藥品招標，只招標價格、而沒有數量，因此中標企業還需要進醫院做工作來促進藥品使用。

今（2019）年初，國務院辦公廳印發《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》（下稱《方案》），表示將在北京、天津、上海等11個內地城市，開展試點。

整體來說，所有試點工作分三個階段，第一階段為集中招採階段；第二階段為中標結果的落實和配套；第三階段為評估、總結階段。

但事實上，第一階段已在去（2018）年12月開始進行，並將有關試點地區集中招採中選結果公佈，其中有25個品種中選，中選價平均降幅達52%，最高降幅達到96%。

據悉，所有15家中標藥企中，有兩家外企實現了原研藥「專利懸崖」--原研藥「吉非替尼片」降價76%、「福辛普利鈉片」降價68%，比周邊國家和地區價格低25%以上。

對此，就有業內人士分析稱，官方推行的「帶量採購」，或是接下來要進行的「一致性評價措施」的推進，能促使醫院回歸醫療本質，從服務層面增加醫院收入。另一方面，帶量採購招標的藥品在這些城市的市場份額約佔全國份額的30%，將會影響其他地區的藥品價格進一步下調。

此外，對於專利已過期的原研藥，如果通過帶量採購把藥價降下來，也可節省醫保基金的支出，使創新藥得到醫保基金的支持。

（中國新聞網）