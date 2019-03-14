中英研究機構聯手推出世界金融中心排名：香港第3、上海第5

3月11日，英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合在杜拜「全球金融峰會」發布了第25期全球金融中心指數（GFCI 25）。根據該指數排名，紐約仍居世界首位，香港位列第三，上海則位列第五名。

紐約仍佔據全球金融中心首位。

據悉，金融中心指數從經商環境、人力資源、基礎設施、發展水平、國際聲譽等方面對全球重要金融中心進行了評分和排名。

這一期評出的全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、多倫多、蘇黎世、北京、法蘭克福。

其中，前五名金融中心排名與上期相同，相互之間評分差距甚微。紐約依舊佔據領先位置，倫敦和香港的評分與上期基本持平，新加坡、上海的評分略有上升，分別位於第四和第五。

全球金融中心指數前50名單。

具體來看，上海與倫敦、香港、新加坡的分差分別從上一期的20分、17分、3分縮小到了17分、13分、2分，而與紐約的分差則從22分擴大至24分。

值的一提的是，在2007年全球金融中心指數首次發佈時，上海與第一名的倫敦差距為193分，而在新一期評分中，上海與倫敦的差距縮小到了17分。

本期指數中，除了上海、北京進入前10外，中國內地還有深圳、廣州、青島、天津、成都、杭州、大連7個城市進入榜單。

（澎湃新聞）