【埃塞俄比亞空難】官媒重批波音：嘴硬到何時？切勿躲責任

短短5個月內，波音737 MAX —8連發兩起空難，先後導致189人、157人遇難，這是人類的悲劇。據不完全統計，目前已有數十個國家（地區）全面停飛737 MAX—8，就連力挺波音的美國政府也加入了停飛行列，停飛所有波音737 MAX —8飛機。 對此，官媒《人民網》和《環球時報》相繼發表社評稱，美國波音公司切勿仗著美國政府撐腰，罔顧乘客的生命安全。

埃航空難的中國家屬，已抵達失事現場，面容憔悴。（路透社）

自埃航空難發生後，中國民航局第一時間發表聲明，停飛波音737 MAX—8。一時間，還遭受其他國家、外界人士一些非難，還有美國電視節目「戲謔」稱，停飛決定是因為中美貿易戰的關係。

而美國波音公司同樣發表聲明，卻稱「安全是波音的第一要務，波音對737 MAX的安全性有足夠自信。」這也意味著，波音第一時間是並不想因為連續兩起空難，而做下「停飛」、「檢查」的判斷。然而，即便特朗普也宣布停飛，但波音仍堅持「對737 MAX—8安全有信心」。

對此，內地官媒陸續出評表示，即便美國波音公司對於民航領域，作出偉大的貢獻，也是目前世界上舉足輕重的飛機製造商巨頭。

但是，再如何從商業利益考量，波音不能因盤算淪為算計，更不能將「利益」凌駕於生命之上。儘管實力再雄厚的企業，若缺乏省思就不值得尊敬，若不敬畏生命就會受到唾棄。

有句話說得好，安全是民航業的生命線。沒有安全，遑論其他？這或許是美國波音現在必須重新思考的課題。

也因此，兩篇社論文章都認為，「自信不是標榜出來的，安全更不是空喊出來的」，身為「大塊頭」的波音公司，應該站出來勇於承擔，勇於負責，積極了解事故發生原因，給予全世界一個滿意的交待，不要躲在美國政府後面避風雨。

（人民網、環球時報）