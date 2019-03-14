殲-10將参加巴基斯坦國慶閱兵　內媒：巴空軍未來或引進殲-10C

巴基斯坦《論壇快報》（Express Tribune）周三（13日）消息，來自中國的殲-10戰鬥機和土耳其的F-16戰鬥機將在下周六（23日）巴基斯坦國慶閱兵的空中分列式中亮相。據悉，這是殲-10戰鬥機首次參加外國重大節日的閱兵慶祝活動。 內媒《新浪軍事》今天（14日）刊文指出，殲-10C此前已在巴基斯坦參加過中巴空軍聯合空戰訓練，此次參與閱兵意味着巴基斯坦未來或會引進殲-10C。 文章分析認為，美國已停止對巴軍事援助，並對巴基斯坦此前購入的F-16戰機採取限制手段，更將F-16部分組件交由印度生產，加之巴空軍第四代隱身戰鬥機項目還未完成，當前需要新型戰機過渡，都是巴基斯坦或將轉向中國購買殲-10C的理由。

殲-10C已經在巴基斯坦參加過兩國空軍聯合空戰訓練。（網上圖片）

文章指出，多年來一直有消息指巴空軍計劃從中國引進殲-10戰鬥機，但此舉一直沒有落實。據相關資料，殲-10戰鬥機在2006年設計定型，投入批量生產，具備出口條件，但美國同年就批准向巴空軍提供F-16戰鬥機，搶佔市場意味濃厚。

文章進一步指，巴基斯坦裝備高技術戰鬥機能力有限，其空軍採購F-16戰鬥機經費並不需要動用國防預算，而是從美國對巴軍援中支付。2006年，美國批准向巴基斯坦提供價值50億元美元的軍援，分別用於採購36架F-16戰鬥機和升級60架F-16A/B戰鬥機，如是巴空軍只需少量配套資金即可擁有96架F-16戰鬥機，這對國防預算緊張的巴基斯坦來說非常寶貴，所以巴空軍選擇裝備F-16戰鬥機符合情理。

美售巴F-16戰機 生產線或轉至印度

不過，由於美國已經幾乎中止對巴軍事援助，且對巴基斯坦空軍的F-16採取較嚴格控制措施，影響了巴基斯坦空軍作戰能力。最讓巴基斯坦空軍擔憂的是，美國現在極力拉攏印度，向印度推銷更加先進的F-16 BLOCK70戰鬥機，甚至有消息指，美國或將F-16戰鬥機生產線轉移到印度。

此前美售巴的F-16戰鬥機AN/APG-68V9雷達，有部分部件即是交由印度組裝生產。文章認為，這令巴空軍擔憂其F-16對印度空軍來說幾近透明，作戰能力大幅下降。現今巴空軍只能依靠JF-17戰鬥機，但面對印度空軍稍顯吃力，雖然有消息指巴基斯坦空軍已啟動第四代隱身戰鬥機項目，然而現時需要一種新型戰鬥機作為過渡，殲-10C應是最為適合的選擇。

中國官方已批准殲-10C出口

文章又介紹道，殲-10C是殲-10最新改進型，配備有機載有源相控陣雷達、紅外搜索與跟蹤系統、新一代空空導彈、綜合電子戰系統、精確對地導彈等，整體作戰能力大為提升，同時殲-10C和JF-17許多系統設備、機載武器都通用，有利於簡化後勤保障，降低成本和費用，這對於巴基斯坦空軍來說尤其重要。

文章最後指，2018年珠海航展殲-10C出口型殲-10CE公開，表明中國相關部門已經批准殲-10C戰鬥機出口，因此巴空軍引進殲-10C戰鬥機應無太大障礙。

（新浪軍事）