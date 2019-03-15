【外商投資法】獲高票通過明年起實施　新增保密規定加強問責侵權

十三屆全國人大二次會議在周五（15日）閉幕，備受關注的《外商投資法》獲得表決通過，有2929票贊成，8票反對，8票棄權。新法將自2020年1月1日起實施。 與此前的草案相比，最終版本共有7處改動，其中包括新增保密規定，要求行政機關工作人員不得洩漏商業秘密，否則會被處分甚至被追究刑事責任。

最終版本的《外商投資法》新增保密規定，要求行政機關工作人員不得洩漏商業秘密，否則會被處分甚至被追究刑事責任。（視覺中國）

在新增的第23條明確規定，行政機關及其工作人員對於履職責過程中知悉的外國投資者、外商投資企業的商業秘密，「應當依法予以保密，不得洩漏或者非法向他人提供」。與之相對，在第5章的「法律責任」，亦新增規定行政機關人員洩漏、非法向他人提供履行職責過程中知悉的商業秘密，「依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

此外，最終版本有強化對侵犯知識產權的的責任追究，第22條原本草案為「鼓勵基於自願原則和商業規則開展技術合作」，已被改動為「對知識產權侵權行為，嚴格依法追究法律責任」。

《外商投資法》最終版本有強化對侵犯知識產權的的責任追究。（視覺中國）

至於市場准入方面，最終版本的《外商投資法》在第16條中，除了「政府採購依法對外商投資企業在中國境內生產的產品平等對待」，新增了「提供的服務」，令外商的有形產品或無形服務都能夠公平參與政府採購；同時，第19條「各級人民政府及其有關部門應當按照便利、高效、透明的原則，進一步提高外商投資服務水平」，亦新增了「簡化辦事程序，提高辦事效率，優化政務服務」的表述。

（綜合報道）