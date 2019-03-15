【埃航空難】客機安全受關注　吳光輝：中國C919符合國際安全要求

埃塞俄比亞航空一架波音737MAX客機周日（10日）墜毀後，多個國家和地區已經向同型號機種實施禁飛令。全球輿論將目光聚焦航空業的同時，中國開發的C919亦受到關注。 全國人大代表、C919大型客機總設計師吳光輝周在14日在全國兩會上海團的小組審議中表示，C919參照了國際最新安全系數要求，將按部就班完成生產、試飛的各項進程，力爭2021年上市。

吳光輝強調，中國C919符合國際安全要求。（視覺中國）

吳光輝透露，C919在研製、生產、試飛過程中，全部採用國際上最新的適航標準，「可以說從標準上來講，我們是最安全的之一。」

據吳光輝介紹，以鳥類撞擊參數為例，傳統飛機的製造標準只需要承受4磅的鳥類撞擊，而國產大飛機採用新的適航條例中最新安全參數，局部區域可以承受8磅，「我們在空中飛的時候，能夠接受更大的鳥的撞擊，可以想像安全性就會有所提高。」

吳光輝表示，目前，C919訂單數已超過850架，目前到過黑河、海拉爾、三亞、北美五大湖等地試飛，爭取2021年取得中國民航適航證，交付給首批用戶。他還透露，C919也正在申請歐洲適航證，爭取用3至4年時間完成適航取證。

埃塞俄比亞航空公司周日（10日）一班載有157人的客機墜毀，全機乘客與機組人員罹難，是波音737 MAX 8 型號飛機5個月內發生的第二宗空難。（路透社）

美媒：中國彰顯「支配天空的野心」

2019年3月10日，埃塞俄比亞航空公司所屬的波音737 MAX8客機在該國境內墜毀，造成機上157人全部死亡，其中包括8名中國公民。事後，中國民航機構率先宣布停飛該國航空公司所有波音737 MAX 8，此後多個國家跟隨中國步伐宣布停飛或禁飛措施。

美國《外交政策》雜誌稱，中國率先停飛不僅是想建立自己在全球民航領域的權威，更彰顯中國欲「支配天空的野心」。 報道認為，中國此舉是給國產C919在國際上鋪路，好讓自家的客機也可以和美國的波音以及歐洲的空中巴士展開競爭。

（綜合報道）