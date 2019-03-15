環時：美人權報告品質愈發粗糙　用低品質新聞作「湊報告的材料」

美國國務院當地時間周三（13日）發表年度人權報告，其中批評中國針對伊斯蘭教少數族裔的侵犯行為，稱情況自20世紀30年代以來最嚴重，還說中國對人權的侵犯「無人可比」。與之相對，中國國務院隨即發表最新一份美國人權紀錄，批評美國的人權狀況「劣迹斑斑、乏善可陳」。 中國官媒《環球時報》14日發表社論稱，美國用盡資源打壓和干擾中國，人權報告的品質卻愈來愈粗糙。文中說，美國如今想要同中國「比嗓門，比編織帽子的能力」，中方理應回贈「幾頂更富想象力的帽子」，譬如形容美國是世界和平時代「最大的戰場」。

文章指美國是每年最多人死於非命的發達國家。（中新社）

指中美間人權辯論已足夠多

文中指出，美國的新版人權報告是其最近兩年對中國人權最極端的攻擊，措辭近乎歇斯底里。這一攻擊與去年以來美國從多個戰線對華施加壓力是合拍的，似乎預示華盛頓會窮盡資源來打壓、干擾中國。然而今年的報告內容卻寫得很不認真，儼然是「瞎擺譜、沒事找事的大雜燴」，可能是由於政府壓縮預算，報告省略基本事實的校對，只用低品質新聞報道作為「湊報告的材料」。

文章直言，中美間有關人權的辯論已足夠多，「相互能講的理全都說了」，蓬佩奧和他的同僚如今想「比嗓門，比編織帽子的能力」，是今天的中美外交官從未見過的。文章認為，中國外交官應「給美國每年奪去數萬人生命的槍擊案等編幾頂更富想象力的帽子」，譬如形容美國是世界和平時代「最大的戰場」等。

文章又提及，美國是每年最多人死於非命的發達國家，其政府對生命權的重視程度，從姍姍來遲的波音737 MAX禁飛令可見一斑。直到總統特朗普最終宣布禁飛令前幾個小時，其交通部長還「惺惺作態地親自乘坐737 MAX 8飛機，試圖誘騙公眾放棄對該機型應有的警惕」。

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注。（美聯社）

中國已不再「仰視美國」

文章又解釋道，中國在新疆建立「教培中心」，是為了在自治區內保護大多數人和平生活這一基本權利，而採取代價最小的行動。

文章認為，中國的全面發展和人權建設是在美國和西方的尖刻批評聲中「不斷攀升一個又一個台階」，如今中國在西方社會面前愈來愈多地贏得了自尊，包括在個人生活和權利領域，然而看美國的報告卻會以為中國「退回到了史前時代」。

文章最後指，過去中國仰視西方，尤其仰視美國，而走到今天的發展高度時，看到了美國的自私、偏執、衝動等，都是中國「過去在低水平時沒有從華盛頓看到的東西」，中國現在大可將美國的很多批評當成笑話來聽。