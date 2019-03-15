【2019兩會．有片】1000字極簡版　李克強回答中外記者甚麼問題？

十三屆全國人大二次會議今天（15日）閉幕，國務院總理李克強在人民大會堂會見中外記者，記者會舉行了約兩個半小時，較原訂時間延長了約半小時，李克強回答了16條記者的問題，內媒以一千字概括了記者會內容。

兩會總理記者會，中外記者奮力舉手爭取發問。(VCG)

路透社：中國經濟面臨的問題比預想嚴重？

李克強：你喜歡單刀直入，那我也開誠布公。中國不會讓經濟滑出合理區間。要堅持通過激發市場活力，頂住下行壓力，我們留有政策空間。

財新周刊：進行更大規模減稅降費，財政可持續嗎？

李克強：我們是認真算過賬的。政府要過緊日子，存量利益也要動，確保所有行業稅負只減不增。

韓國東亞日報：朝美領導人河內會晤後，中國如何看半島局勢？

李克強：半島問題解決不可能一蹴而就。中國始終堅持半島無核化，希望保持半島和平穩定，這個立場從來沒改變過。

中新社：解決民生難題，今年有何考慮？

李克強：民生本身就是天大的事情，要做的事情很多。「一老一小」（養老托幼）問題，應引起更高重視，重點發展社區養老托幼服務。

彭博社的記者問到中國政府有否利用中國企業去監視其他國家，李克強否認。(片段截圖)

彭博社：中美關係未來怎麼走？

李克強：中美關係在曲折中前行、繼續前行的大趨勢不會、也不應該改變。

新華社：今年優化營商環境有哪些新舉措？

李克強：放管結合並重，把企業辦營業執照時間降到5天甚至3天。

東森新聞：今年有哪些措施促進兩岸福祉？

李克強：願意出台更多優惠政策，讓台灣同胞在大陸享受同等待遇。

人民日報：如何推動解決「就業難」？

李克強：重點人群要繼續保障就業，確保不出現零就業家庭。

西班牙埃菲社：中美貿易摩擦是否影響中歐關係？

李克強：中美貿易摩擦是中美雙邊的事情，我們不會利用、更不會損害第三方。

中央廣播電視總台央視：解決看病難、看病貴有哪些舉措？

李克強：能做的都應該做。把高血壓等慢性病門診用藥納入醫保進行報銷，降低大病保險的起付線，提升報銷標準。

亞洲新聞台：中國對外開放「口惠而實不至」？

李克強：開放的措施說出去了，當然要兌現。

光明日報：如何促進金融服務實體經濟？

李克強：要多策並舉讓小微企業融資成本在去年基礎上再降1個百分點。

俄羅斯塔斯社：中俄關係今年會有哪些新突破？

李克強：中俄合作有很大潛力。既可以抓大，也可以推小；既可以上天，也可以下地。

澎湃新聞：如何看共享經濟的負面事件？

李克強：對於新業態新模式，我們一直包容審慎。對發展中的問題加以糾正。

有記者關注新通過的外商投資法對港澳台有沒有影響。(片段截圖)

鳳凰衛視：對港澳台的投資政策是否有所調整？

李克強：港澳台投資可參照或比照適用外商投資法，行之有效的制度安排和實際做法要繼續沿用。

中國日報：如何提振中國國內消費？

李克強：解決消費堵點。如提速降費，不要有不明不白的套餐。有關方面要眼中有活，做明白人，辦貼心事。

日本經濟新聞社：區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）和中日韓自貿區（FTA），中國優先考慮哪個？

李克強：要看各方所做的努力了。哪個協議先達成，中方都樂見其成。