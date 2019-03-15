【2019兩會】最高法報告成「反對票王」　周強避談卷宗丟失案

一年一度的兩會結束，十三屆全國人大二次會議今天（15日）舉行閉幕會，會議表決通過總理李克強所作的政府工作報告，最高法、最高檢和全國人大常委會的工作報告，以及《外商投資法（草案）》等。 值得留意的是，其中由最高法院長周強周二（12日）所作的最高法工作報告，在閉幕會上獲得156張反對票，是表決中反對票最多的議案。據悉，在最高法工作報告中並未談及外界關注的「陝北千億礦權案」卷宗丟失案。

最高法院長周強的工作報告並未談及外界關注的卷宗丟失案。（視覺中國）

在15日舉行的十三屆全國人大二次會議閉幕會上，最高法工作報告獲得2725張贊成票、156張反對票和67張棄權票，贊成率92.4%，是諸多投票表決中獲得反對票最多議案，反對票相較去年最高法報告的132張亦為多。最高檢的工作報告則有2843人贊成、71人反對、31人棄權。

十三屆全國人大二次會議12日上午在北京舉行第三次全體會議，會上先後聽取了最高人民法院院長周強、最高人民檢察院院長張軍的工作報告。與外界預期不同的是，周強和張軍並未在「部長通道」接受提問，而都由副手代理，似乎有意避開外界就卷宗丟失案的追問。

周強在報告中指出，為了維護穩定，今年會繼續嚴懲危害國家安全、煽動顛覆國家政權、煽動分裂國家和間諜犯罪等。張軍的報告則強調，最關鍵是要維護國家政治安全，維護社會局面穩定。

據香港《明報》報道，在12日周強向全國人大所作報告中，依舊以其過往風格，「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」等大量的政治文宣充斥其中，而根據現場反饋，周強的報告較之於最高檢察長張軍，所獲掌聲並不多。中共7名常委和王岐山皆參加此次報告會，但王岐山在周強作報告中途離開現場。國家主席習近平則在報告進行10分鐘後，才拿起報告看了看。

12日的會議上，習近平和李克強在閱讀報告。（美聯社）

周強：將切實防止「燈下黑」

最高法日前因發生「陝北千億礦權案」卷宗丟失案而廣受非議，外界一度猜測周強可能會受此影響，而周強並未在報告中提及此事，僅在2019年工作安排中指出，將會強化法官職業道德建設、教育引導法官恪守司法良知，切實防止「燈下黑」，確保公正廉潔司法。

周強還提及，會嚴懲司法腐敗，堅持刀刃向內，堅決清除害群之馬，最高人民法院查處違紀違法的行政幹警9人，各級法院審判執行權違紀違法的行政幹警1064人，追究其中76人的刑事責任。目前未知上述人員是否包含涉卷宗丟失案的最高法法官王清林。

（綜合報道）