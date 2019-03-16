【2019兩會】環時：中國經濟有壓力也有潛力　不斷闖出新天地

全國兩會昨日（15日）正式閉幕。國務院總理李克強在記者會表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，但「不管發生什麼樣的新情況，我們都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定」。 中方官媒《環球時報》發表社評稱，中國經濟面臨壓力，但同時也有巨大潛力，「中國正在進行著一場人類經濟發展的偉大試驗。這場試驗必定充滿了不斷克服困難、不斷闖出新天地的嘗試。」

文章稱，去年以來，全球經濟普遍低迷，各主要經濟體均面臨前所未有的壓力。中國的壓力因體量大、人口多、經濟發展階段不同，往往看上去難度更大。中國經濟面臨的壓力還在於「前面沒有標杆」，可參照的成熟經驗越來越少。一方面是因為中國經濟的規模不同，走的又是一條「獨特發展道路」，另一方面是因為中國經濟出現了大量新現象。

文章認為，體量大的另一面是中國經濟所具備的巨大潛力。中國多年來快速發展的積累，包括人力、物力、財力和實施、執行經濟政策的經驗，以及中國文化中所蘊藏的艱苦奮鬥的創造精神，都為政府通過激發市場活力來頂住下行壓力創造了政策空間。中國政府亦有能力、有智慧將經濟運行從低谷拉出。

中國經濟頂壓前行有助拉動世界經濟

文章續指，在今年兩會召開之際，中國各層面的人士對未來經濟的走勢都要比去年樂觀很多，這樣的信心是基於他們看得到、摸得著的經濟現實。中國經濟運行階段的特徵已經變化，在很多方面都出現對掌控平衡的更高標準的要求，比如，既要減稅又要完善社保，既要重視經濟的數量又要確保質量。這需要更高超、更系統化的駕馭經濟的能力，需要各個環節積極主動的密切配合。

文章結尾總結道，中國正在進行著一場「人類經濟發展的偉大試驗」。這場試驗必定充滿不斷克服困難、不斷闖出新天地的嘗試。作為後發國家，中國有條件更多藉鑑其他國家工業化、現代化過程中的經驗和教訓，同時對迄今人類所擁有的經濟學理論和知識作出補充與創新。中國經濟頂壓前行有助於拉動世界經濟，更會促使人類對經濟運行的規律形成更為深刻的認識。