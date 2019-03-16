爆紅港區政協凌友詩支持韓國瑜選台灣總統 　料兩岸10年內統一

現年57歲的台籍港區政協委員凌友詩，日前在政協會議上發言高調支持「兩岸統一」，其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，令她廣受兩岸網民關注。 全國政協會議結束後，凌友詩接受新加坡《聯合時報》採訪，她表示支持高雄市長韓國瑜明年（2020年）參選台灣總統，認為他當選的話可進一步拉近兩岸關係；她又認為，兩岸可能10年內統一。

凌友詩料兩岸10年內統一。（資料圖片）

《聯合早報》報道指，凌友詩在政協會議結束當日接受專訪，其表現得謙虛有禮，語調輕柔且情感豐富，與周一（11日）在政協會議上高亢朗誦式發言的作風大相徑庭。

作為台籍港區政協委員，在兩岸關係的問題上，凌友詩認為統一「時間表」與習近平的任期息息相關：「兩岸統一的問題是個累活，是一個我不入地獄誰入地獄、放在中國領導人肩上很重的擔子......習主席是有決心在他的任期內完成（兩岸統一）……我自己估計是10年。他是很有擔當的領袖，不會把這個累活留給後任。」

凌友詩又表示，自己對韓國瑜期望很高，認為他真誠、有「痞氣」，與大部分台灣年輕一輩一樣務實，不會像老一輩人「肚子扁扁也要選阿扁（陳水扁）」。她支持韓國瑜明年參選台灣總統，又說韓國瑜與鄧小平一樣是現實主義者，可以跳脫式地與大陸進一步談判協商。韓國瑜也可能有一套新論述，能說服台灣民眾接受兩岸就統一談判協商。

已有心理準備被台灣取消戶籍

對於「高亢朗誦式」發言引發的網絡爭議，凌友詩透露，原本沒打算以這樣的語調發言，但當日現場委員們聽到她發言的題目後掌聲熱烈，讓她情不自禁以慷慨激昂的風格發言：「我當時完全沒有預設，要用這樣的語氣，當時是覺得自己的使命非常重大。」

而對於台灣政府表示擬取消其戶籍，凌友詩表示有心理準備，但只能無奈接受。她批評蔡英文政府的做法不合理也不合法，築起「竹幕」阻止人民認同並選擇自己屬意的中央政府，「台灣是我生長的地方，我對台灣很有感情。」

（聯合早報）