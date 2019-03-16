【新西蘭恐襲】環時：西方精英要引導世界徹底反思白人至上主義

新西蘭基督城日前發生連環恐怖襲擊，近百人傷亡。中國官媒《環球時報》評論認為，恐襲中有很多西方世界中種族和宗教衝突的符號，「近年風行西方的極右翼政治思潮無疑是刺激襲擊者作惡的意識形態源頭」。 文章呼籲掌權的西方精英群體要站出來，不僅嚴厲譴責恐襲，「而且要為引導西方世界徹底反思白人至上主義做出擔當」。

襲擊造成近百人傷亡。（美聯社）

文章指，恐襲尤其令人不安是槍手是典型的白人至上主義者，其「宣言」充斥當下西方世界白人極右翼力量的極端主張，「此外具有象徵意義的是，他的殺戮發生在清真寺裏，槍擊的是正在做禮拜的穆斯林」，「他故意要讓這次襲擊看上去是西方白人對伊斯蘭教的挑戰」。

文章認為，整件事肯定會在伊斯蘭世界激起強烈憤慨，「而無論在西方世界還是伊斯蘭世界，都沒有控制極端事件產生鏈式影響的強有力機制」，但卻有借助沖突賺取政治影響的「合法的遊戲」。

文章分析，白人至上主義並非孤立的意識形態，「它廣泛存在於對西方中心主義的宣揚和將西方『普世價值』向全球推廣的各個領域」，所以西方世界要真正包容全球化，「不能處處都將自己的利益放在優先位置，把各種西方元素的領先和優越看成是天經地義的」。

文章指恐襲事件證明不同種族、宗族和文化實現和諧相處是極不容易，西方社會在處理上卻有重大缺陷。（美聯社）

文章又提到，恐襲事件證明不同種族、宗族和文化實現和諧相處是極不容易，西方社會在處理上卻有重大缺陷，「它們經常指責非西方國家試圖管控這些問題的積極努力和嘗試，卻對西方內在的危機估計不足」。究其原因，與西方的「鼓勵政治對抗」的政府體制有關，政客會因此更容易得勢，「世界上有一些勢力每天都盼着發生恐襲，對立愈多，愈符合他們的利益，那些四處製造對立的政客們在無形中幫助了這些勢力，推動和諧的努力反而會被嘲笑」，「對抗常常被假以道義的名義，這是當今世界的悲哀」。

（環球時報）