【2019兩會．觀察】求「穩」管得多話題少　台媒：最沉悶全國兩會

隨着十三屆全國人大二次會議在周五（15日）閉幕，持續近半個月的「全國兩會」正式結束。有台灣傳媒評論認為，今年的全國兩會可能是近年來最枯燥乏味，乃至最壓抑沉悶的一次，「會開完了，卻想不出有甚麼能回味」。 評論更稱甚至內地傳媒亦有同感，「今年的全國兩會『悶悶的』，而且『管得多、話題少』，連基本的『熱鬧』，也談不上」。

全國兩會在北京人民大會堂舉行。（視覺中國）

《中央社》刊文評論指，「悶」是反映中共高層最在意的是「穩」，「既然要『穩』，就得『管』，不免就『悶』」。在「管」方面，報道指其中一點就是「管得多」，「每年中外媒體、特別是陸媒最期待的『雷人提案』，今年幾乎銷聲匿迹，讓記者們少了疲勞中的歡樂」。報道引述有內地傳媒私下透露，全國兩會前夕發布的「加強黨的政治建設的意見」文件中，特別點名「低級紅」、「高級黑」。為怕被聯想，是故各人大代表及政協委員都有所收斂，「免得雷了人，還雷到自己」。此外，有關全國兩會的報道，一眾官媒如《新華網》、《人民網》等，版面上都大同小異，驟眼看來幾乎是一模一樣。

「街頭評論員」的士司機被要求噤聲

另一方面，文章稱往年在全國兩會期間常被採訪的「街頭評論員」的士司機都要噤聲，「記者照例在北京的出租車（的士）上，想和師傅們聊聊中國的國家大政，卻得到冷冷的回應『上面交代了，兩會期間，車上不聊時政』」；至於一般的採訪都有諸多阻滯，「像是全國政協的特邀團組開放日，便發生安全人員阻擋境外媒體，要求媒體自行與政協駐地聯絡員聯絡，再由聯絡員集體帶入會場情事」，同一時間內地傳媒的採訪車卻能直達會場，暢通無阻。

除了「管得多」，「話題少」則是今年全國兩會予人的印象。事緣中國政府今年的焦點是經濟發展及可能衍生的風險，《外商投資法》就是明顯例子。可惜由於該法被認為是要應對中美貿易戰，故外媒對此的關注程度相當低。文章認為，外媒真正關注的是新疆「再教育營」，內地傳媒及一般民眾則是關注《房地產稅法》，「偏偏官媒對這項人民真正關切、但爭議度頗高的法律，採取了冷處理」。

外媒在新疆代表團的採訪此前被認為受到不少制肘。（中新社）

記者採訪更難，代表委員腳步匆匆

文章指，在「管得多」、「話題少」影響之下，中外媒體都會有一個共同感受，就是願意停下腳步接受採訪的代表或委員變少，「不是搖搖手，就是連忙道謝、快步前進」；勉強追訪卻會引來動作粗野的保安介入，「問不到人不說，身上還得疼一陣子」。

文章亦有提到官媒大力宣傳的「部長通道」、「委員通道」、「代表通道」，但坦言令人大失所望。例如舉國嘩然的最高法卷宗丟失案，雖然官媒事前預告會有最高法的「負責人」親臨，但最終案中要角、萬眾期待的最高法院長周強沒有現身，「既引來現場一片長吁短嘆，也再度摧折了官方信用」。

文章總結認為，今年全國兩會正如國務院總理李克強在記者會所提到的「穩增長、防風險」，「這個『穩』字，注定了今年的中國全國兩會，很悶」。

多維：是低調和務實基調

然而，《多維新聞》就提出不同的見解，其分析指例如國務院政府工作報告在形式上仍沒有脫離往年的框架，「但是細讀內容卻可以發現其表述較之以往已經發生微妙變化」，不僅罕見有大幅度減稅與繼續加大民生投入，「也更加直率的承認來自內外兩方面的壓力，減少了抽象的藍圖描繪，坦承自身存在的問題」。

《多維新聞》分析，中國在全國兩會所呈現的是「低調」、「務實基調」。（中新社）

《多維新聞》分析，中國在全國兩會所呈現的是「低調」、「務實基調」，不再提及中國經濟在主要經濟體的位置或對世界經濟增長的貢獻，「在中美貿易談判關鍵節點，保持必要的低調，避免節外生枝，顯然是明智的選擇，一定層面的韜光養晦，也是必要的」。

（中央社／多維新聞）