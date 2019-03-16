加強新媒體管理　《求是》刊登習近平文章：網上網下無法外之地　

據新華社報道，3月16日出版的中共機關刊物《求是》雜誌刊登了中共總書記、國家主席習近平的文章＜加快推動媒體融合發展 構建全媒體傳播格局＞。在輿論治理方面，文章強調，沒有規矩不成方圓。無論網上還是網下，都沒有法外之地、輿論飛地。

據悉，這篇文章主要來自中共中央政治局今年1月25日在人民日報社舉行第12次集體學習時，習近平發表的講話內容。該次會議的主題正是「全媒體時代和媒體融合發展」。

中共中央政治局今年1月25日在人民日報社舉行第12次集體學習，習近平當時主持學習並發表了講話。（新華社）

網絡安全關係國家安全

習近平在談到全媒體時代的挑戰和機遇時藉用中國古代典籍，強調輿論的重要性。他說，《呂氏春秋》裡講：「堯有欲諫之鼓，舜有誹謗之木。」「諫鼓」、「謗木」就是為了收集輿論。陳勝、吳廣起義時讓人在帛上用硃砂寫了「陳勝王」3個字塞到魚肚子裡，還讓人學狐狸叫「大楚興，陳勝王」，一來二去人們就相信了。這說明古人就很懂得發揮輿論的作用。

習近平又強調，「沒有網絡安全就沒有國家安全；過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。」

習近平稱「沒有網絡安全就沒有國家安全」，「無論網上還是網下都沒有法外之地」。（資料圖片/視覺中國）

網上網下無法外之地

而習近平在文章中闡述媒體融合發展的趨勢和規律時提到，推動媒體融合發展，要統籌處理好傳統媒體和新興媒體、中央媒體和地方媒體、主流媒體和商業平台、大眾化媒體和專業性媒體的關係，不能搞「一刀切」、「一個樣」。

他又強調，「沒有規矩不成方圓。無論什麼形式的媒體，無論網上還是網下，無論大屏還是小屏，都沒有法外之地、輿論飛地。主管部門要履行好監管責任，依法加強新興媒體管理，使我們的網絡空間更加清朗。」

習近平要求依法加強新興媒體管理，令「網絡空間更加清朗」。（資料圖片/視覺中國）

分析：中共重視輿論治理

《多維新聞》分析指出，中共歷來重視「筆桿子」，毛澤東戰爭年代更是「一支筆頂百萬兵」，攻於宣傳。中共十八大後，中共宣傳工作強調「守土有責」，「黨媒姓黨」和「講好中國故事」。

2013年8月19日，習近平剛剛接任中共總書記後不久，即召開全國宣傳思想工作會議。她當時提出：「意識形態工作是黨的一項極端重要的工作」、「鞏固馬克思主義的指導地位」、「宣傳思想部門必須守土有責」等內容。

在2018年8月份召開的又一次的中共宣傳思想工作會上，習近平發表講話，中共再次確認了「黨管媒體」的大政方針，明確地回應中國國內新聞輿論環境的走向，警告此前部分中共黨媒和社會輿論出現的「鬆動跡象」的同時，又提出「要加強傳播手段和話語方式創新，讓黨的創新理論『飛入尋常百姓家』」並把「建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，上升為中共的戰略任務」。上述會議內容被認為是，中共對此前在輿論宣傳領域工作的總結，和對接下來意識形態宣傳領域工作的部署。

分析認為，習近平這次的文章再一次體現出中共對於輿論治理的重視程度和堅決態度。

（綜合報道）