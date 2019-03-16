「兩會打虎」成常態　前國家質檢總局副局長魏傳忠落馬

中紀委國家監委在周五（15日）晚通報，已退休近5年的前國家質量監督檢驗檢疫總局副局長魏傳忠，涉嫌嚴重違紀違法被查。

現年65歲的魏傳忠在1995年2月從山東調入中央，出任國家商檢局辦公室主任，3年後升任為國家出入境檢驗檢疫局辦公室主任。及至2000年，魏傳忠擔任國家出入境檢驗檢疫局副局長，5個月後再升任為局長。2007年，魏傳忠任途更進一步，獲升任為國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、黨組成員，晉身成為省部級官員，最終在2014年7月退休。

魏傳忠頗有雅興，曾多次舉辦個人書法展及出版作品集。（網上圖片）

據內地傳媒報道，魏傳忠頗有雅興，曾多次舉辦個人書法展及出版作品集，曾是中國書法家協會會員、中央國家機關書法家協會副主席、中國質檢書法家協會名譽主席及中國國門書畫院名譽院長。

仇和是正常參加完全國兩會後被帶走。（網上圖片）

值得一提是，「兩會打虎」已成為常態，自中共十八大後已至少有6名省部級官員在全國兩會期間落馬。例如時任雲南副省長沈培平在2014年3月9日落馬，2016年3月4日遼寧前省委書記王瑉落馬。在2015年的全國兩會更是一口氣連打4虎，該年3月3日河北省委前秘書長景春華落馬、3月11日新疆人大常前副主任栗智落馬、3月15日時任雲南省委副書記仇和及一汽集團董事長徐建一落馬。其中仇和更是正常參加完全國兩會後始被帶走。

（政事兒）