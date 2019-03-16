涉職務違法及受賄犯罪　原國家能源局局長努爾．白克力被雙開

努爾．白克力是至今落馬的最高級別的維吾爾族官員。

據中央紀委國家監委網站今天（16日）消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任，國家能源局原黨組書記、局長努爾·白克力嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

涉職務違法及受賄犯罪，原國家發改委副主任努爾．白克力被雙開。（網上圖片）

經查，努爾．白克力對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問題；貪婪腐化，大搞家族式腐敗，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務提拔、工作調動、企業經營、礦產資源開發等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人巨額財物；違反中央八項規定精神，長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易。

通報指出，努爾．白克力理想信念喪失，毫無「四個意識」，嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共的十八大後不收斂、不收手，毫無顧忌、不知敬畏，性質極其惡劣，後果特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予努爾．白克力開除黨籍處分；國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。