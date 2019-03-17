【中美角力】官媒刊文：美管制言論打壓傳媒空前　記者因抗議被捕

3月17日，中國官媒《人民日報》刊登署名文章，題為〈事實揭露美國人權宣示的虛偽性〉，作者為南開大學人權研究中心主任常健。他認為美國政府在人權問題上口是心非、言行不一、表裡各異，奉行雙重標準，將人權作為污蔑、攻擊他國的工具，實際維護的是美國特權階層的「資本利益」。

官媒刊文：美管制言論打壓傳媒空前，記者因抗議被捕。（資料圖片）

美國國務院於3月13日發表《2018年國別人權報告》，批評中國的行徑侵犯境內伊斯蘭教少數族裔，情況是自1930年代以來最嚴重。常健則未提及報告內容，但指責該報告是對190多個國家「抹黑污蔑」。

常健一文表示：「美國號稱是表達自由之國，但對言論的管制和對新聞媒體的打壓呈現出前所未有的『盛況』。《哥倫比亞新聞評論》網站報導，2017年，美國共逮捕記者34人次，其中29人是因抗議被捕，9人被控重罪；44名記者遭到人身攻擊。」

指美國民主由「金錢操控」

該文又認為：「美國號稱是民主政治的『楷模』，但統計數據和事實卻揭示出其光鮮外衣下『金錢操控』的政治本質。」至於論據之一則來自英媒《衛報》，例如贏得一個參議院席位的平均成本為1940萬美元。贏得一個眾議院席位平均至少要花費150萬美元。

對於美國「號稱要平等維護每個人的尊嚴」，以及達致「各種族平等」，常健引用美國民意調查機構及聯邦調查局數據，指擔心自己受到性侵害的美國女性比例已上升至36%，創2011年以來的最高水平，而2017年全年美國共發生7175起仇恨犯罪案件，與上一年度同期相比，增加約17%，其中約60%案件涉種族歧視，近50%的受害者是非洲裔。