台籍政協凌友詩遭罰款稱保留申訴權利　台內政部：在大陸可沒機會

現年57歲的台籍港區政協委員凌友詩，日前在政協會議上發言高調支持「兩岸統一」，其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，令她廣受兩岸網民關注。 針對凌友詩擔任政協委員，台灣內政部15日（上周五）表示，此舉已違反兩岸人民關係條例（下稱「兩岸條例」）中不得擔任中共黨政軍職務的規定，且凌友詩公開發表「統戰言論」極其不當，決議處法定最高額新台幣50萬元（約12.7萬港元）罰款。 凌友詩將保留申訴權利。內政部次長陳宗彥17日（周日）表示，政府依法所做的處分，人民仍有申訴管道，這就是台灣民主法治的價值，在中國大陸可沒有此機會。

凌友詩表示對於在人民大會堂的發言獲得掌聲，感到不枉此生。（VCG）

凌友詩16日（上周六）表示，台灣內政部的裁罰不合情理，將保留申訴的權利。對此，內政部次長陳宗彥表示，申訴是中華民國國民在憲法與民主法治下的基本權益，凌友詩當然有權回到台灣提出申訴。

陳宗彥又表示，經內政部查證，凌友詩目前仍保有中華民國國籍及台灣戶籍，適用「兩岸條例」規定，政府依法所做的處分，人民仍有申訴的管道，這就是台灣民主法治的價值，在中國大陸可沒有此機會。

據早前報道，除罰款外，凌友詩的台灣戶籍或將面臨被取消。台灣內政部長徐國勇日前備詢時表示，凌友詩的言論「實在不應該」，認為應該朝取消戶籍方向處理，將由權責機關陸委會做相應處理。

（中央社）