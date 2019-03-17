加國華男划船遭大風吹進美國境內　關押8月始獲釋

據美國華文媒體《僑報》報道，持加拿大工作簽證的中國男子趙璨，於去年7月9日在橫跨美加兩國的尼亞加拉河（Niagara River）划船，因水面驟起大風，將他吹進了美國邊境內，而遭到美國執法人員關押8個月，至本月13日（上周三）才重獲自由。 早前有報道指趙璨被法官下令遣返中國，但因遲遲未獲發中國護照或旅行證，所以長期被關押美國。

趙璨去年在尼亞加拉河附近划船，因水面驟起大風，將他吹進了美國邊境內。尼亞加拉大瀑布是當地的旅遊勝地。（資料圖片/《世界日報》）

趙璨表示，他在2008年來到加拿大留學，隨後獲得加拿大的工作簽證，在加拿大生活10年之久。划船一直是他的愛好，每年夏季他都會去划船。去年7月9日，他與朋友相約在尼亞加拉河划船，但因水面驟起大風，船被大風刮向了美國的邊境。

當時美國海關邊境保護局（CBP）的執法人員發現了趙璨，將他扣留，其後又表示他是非法入境，並將其交由聯邦移民和海關執法局（ICE）處理，在7月10日被關押進水牛城聯邦拘留所。

趙璨在同年8月進行聽證，移民局在判決中要求他在90天內離境，遣返回中國，但遣返官員和中國領事館辦理證件時出了問題，趙璨未能獲得有效身份證明，所以他也一直無法回到中國。其後在其父親多方求助下，中國領事館加急辦理了趙璨的旅行證。

當事人或進行申訴

代理律師孫瀾濤表示，趙璨從2018年7月份至今年3月份被關押，失去人身自由，美方以當事人自動離境為本案最終判決，因此趙璨並沒有犯罪記錄。但趙璨無辜被關押，失去人身自由，隨身駕照、船證等財物被剝奪，他有權利申訴。他們需要研究兩次庭審聽證的記錄，再分析如何起訴。

據《世界日報》去年報道，有移民律師分析，如果趙璨有加拿大身分，肯定會被立即遣返至加拿大，可見他很可能沒有身分，也很可能沒有有效的中國護照，所以也無法即時遣返回中國。

（綜合報道）