陝官落馬前網傳「絕筆書」：精神上抑鬱煩躁　不得已了結生命

3月17日，中共中央紀委國家監委網站公布，咸陽市市委常委、紀委書記、監委主任權王軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。 據《北京青年報》旗下公眾號「觀海解局」報道，在其落馬前，網上流傳據稱是該名幹部所寫「絕筆書」，其中表示受「精神上的抑鬱和煩躁」所困擾。

咸陽市市委常委、紀委書記、監委主任權王軍。（網上圖片）

權王軍出生於1961年11月，陝西澄城人，他於1984年7月至1992年4月在陝西女子監獄教育科任幹事、科員；1992年4月至2004年6月歷任陝西省紀委《黨風與廉政》雜誌社副主任科員、主任科員、副處級副主編、正處級副主編。

後來權王軍於2004年7月至2008年6月，出任陝西省紀委執法監察室副主任；2008年6月至2011年12月任陝西省委巡視組副組長、副廳級巡視專員；2011年12月至2015年8月任楊淩示範區黨工委委員、紀工委書記。

自稱工作壓力太大和遭人誹謗

2015年8月至今，權王軍開始任咸陽市委常委、市紀委書記，並在2017年12月當選為咸陽市監察委員會主任。

觀海解局指出，就在其落馬前七天，3月10日，權王軍有一封「絕筆書」在網上流傳，指由於工作壓力太大和遭人誹謗，長期失眠抑鬱，揚言要自刎以結束生命：