調查指中國超六成少年兒童睡眠時間不足8小時　罪魁禍首是功課

3月21日是世界睡眠日。中國睡眠研究會於17日發布《2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書》（簡稱白皮書），白皮書指中國青少年兒童超六成睡眠時間不足8小時，白皮書還指出，影響孩子睡眠的第一因素是課業壓力，其次是信息家電（手機等）。

河南南陽，一名小學生在睡覺。（視覺中國）

白皮書涵蓋近7萬人的線上調查結果，其中包括青少年兒童65648人，家長1916人。調查顯示，中國青少年兒童普遍睡眠不足，睡眠時長的年齡差異顯著。

是什麼原因導致青少年兒童的睡眠時間被剝奪？白皮書分析稱，影響孩子睡眠的第一因素是課業壓力，其次是信息家電，再次是噪音、聲、光等睡眠環境，以及家長的睡眠習慣等。

調查顯示，周一至周四的23時，仍有8.64%的學生忙於作業。睡眠狀況差的青少年兒童中，有41.9%在睡前會接觸平板電腦、行動電話等信息家電，而在睡眠狀況優的孩子中，這一比例僅有7.4%。

調查顯示，睡眠品質差會直接影響青少年兒童的身心健康與學習成績。睡眠品質差的孩子中有36.5%會出現肥胖症，有40.5%會出現神經衰弱或抑鬱，而在睡眠狀況優的孩子中，這兩個比例分別為3.7%和1.4%。在學習成績方面，睡眠狀況差的孩子中，有41.9%的排名在班級的75%以後。

與會專家表示，睡眠不足會對青少年兒童的記憶力、情緒等產生負面影響，社會應關注到問題，共同幫助他們茁壯成長。

（中新網）