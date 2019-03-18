華為中移動支援全國首例5G遙距人體手術　植入腦起搏器治柏金遜症

3月16日（上周六），中國人民解放軍總醫院與中國移動及華為合作，成功完成了全國首例基於5G的遙距人體手術─柏金遜症「腦起搏器」植入手術。 本次手術通過5G網絡，成功實現跨越近3000公里的遙距手術操控，讓身處海南的醫生為身處北京的病人進行手術。報道指病人在手術後狀態良好。

中國人民解放軍總醫院與中國移動及華為合作，成功完成了全國首例基於5G的遙距人體手術─柏金遜症「腦起搏器」植入手術。（網易）

中國人民解放軍總醫院第一醫學中心和海南醫院神經外科凌至培主任表示：「我在北京和海南兩地輪換工作，本次手術是在海南工作期間，有北京的柏金遜症病人需要進行手術，且病人不宜飛往海南。借助中國移動5G網絡的保障，首次實現了海南、北京兩地遠程手術，解決了4G網絡條件下手術卡頓、遠程控制延遲明顯的問題。」

凌至培更稱：「手術近乎實時操作，甚至感覺不到病人遠在3000公里之外。將來通過遠程手術，上級醫院高質量、高水平的專家可以遠程、直接對偏遠地區的患者進行手術，完成過去在基層難以完成的手術。」

「腦起搏器」手術是目前治療柏金遜症的有效方法之一，通過向大腦深部神經元核團精準放置電極並施以電刺激，達到改善病症的效果。本次手術用時近3小時，患者四​​肢震顫、肌肉僵硬的症狀在「腦起搏器」電刺激下立即得到明顯緩解，磁力共振掃描顯示腦內電極植入位置精確，達到手術預期，病人術後狀態良好。

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