解放軍少將王衛星：兩岸軍隊都是中國軍隊　台軍人應支持一國兩制

官媒《環球時報》今日（18日）刊登軍事科學院首席專家、解放軍少將王衛星的評論文章，當中寫道，兩岸軍隊同為中國軍隊，而維護「中華民族祖產祖業」是兩岸中國軍人的共同職責，因此台灣每位軍人、每座軍營都應支持一國兩制，實際也是維護台灣軍人的切身利益。

文章強調，兩岸晚統一一天，台灣軍人的心靈就會多煎熬一天。（資料圖片）

文章稱，儘管兩岸政治對立、國家尚未統一，但領土並沒分裂，「兩岸同屬一個中國」的事實從古至今沒有改變，未來也不會改變。「海峽兩岸的關係是國家內部關係，不是國際關係。從兩岸現行法律看，雙方軍隊建設都是中國國防建設的整體組成部分，兩岸軍隊都應被視為中國國防建設的守護者，同為中國軍隊。」

文章強調，正因兩岸軍隊都是中國軍人，而一切從事分裂的人和政黨都是「中華民族的敗類」，也就是中國軍隊共同的敵人。因此，台灣每位軍人、每座軍營都應支持「一國兩制」，因為這樣做實質上就是維護台灣軍人的切身利益；保衛兩岸和平發展，實際也是保衛台灣軍人自己的生命財產。

「兩岸晚統一一天 台灣軍人的心靈就會多煎熬一天」

文章續指，維護「中華民族祖產祖業」是兩岸中國軍人的共同職責，「駐防在台灣地區的這支中國軍隊」具有光榮的愛國傳統和行動實踐。在這方面，兩岸防務部門一定要加強溝通，不「相互拆台」，防止他國挑撥離間。而儘管兩岸政治對立70年，台灣軍人沒有背叛和分裂的歷史，「但兩岸晚統一一天，台灣軍人的心靈就會多煎熬一天。在決定自己前途命運的緊要關頭，傍西方國家作『靠山』，遠不如依靠我們自己的國運昌盛。」

文章結尾道，台灣軍人只有支持國家統一，保衛祖國領土完整和民族利益，進而融入中華民族偉大復興事業之中，才能延續國民革命以來傳承至今的榮譽感。他們應成為主動反對台獨的踐行者，成為支持「和平統一、一國兩制」的中堅力量，積極參與探索共議「兩制」台灣方案。