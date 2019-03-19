國新辦白皮書：5年抓獲暴恐分子近1.3萬　再教育營學員可定期回家

18日，國務院新聞辦公室發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書。白皮書指，2014年以來，新疆打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人。 此外，白皮書還稱，送入再教育營的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、自願接受培訓的人員以及刑滿釋放前經評估仍有社會危險性的人員。

在喀什街頭巡邏的警務人員。（網絡圖片）

白皮書首先回顧歷史，指新疆地區早期信仰佛教，自公元10世紀起，經喀喇汗王朝及其後東察合台汗國統治者強制推行，才導致伊斯蘭教在新疆被廣泛信仰。白皮書稱，「伊斯蘭教既不是維吾爾族等民族天生信仰的宗教，也不是其唯一信仰的宗教」。

此後白皮書亦提及疆獨歷史，並提到了「三區革命」。1944年，新疆三區（阿勒泰、塔城、伊犁）爆發反對國民政府的暴亂，部分維吾爾及哈薩克人士在蘇聯支持下建立了「東突厥斯坦共和國」，不過，此後該政權和國民政府談判後加入了新疆政府，最終在1949年被中共收編。

對該事件，內地常以「三區革命」稱之，指其沉重打擊了國民黨在新疆的反動統治。而本次國新辦發表的白皮書中則稱，這是「以艾力汗·吐烈為首的東突分裂勢力建立了所謂的東突厥斯坦共和國，僅一年多就土崩瓦解」。

1944年，「東突厥斯坦共和國臨時政府」成立。（資料圖片）

關於近年新疆反恐形勢，白皮書中称，自2014年以来，新疆打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，查处非法宗教活动4858起、涉及30645人，收缴非法宗教宣传品345229件。

白皮書還提到，新疆通過「依法設立職業技能教育培訓中心（教培中心）」，進行「預防性反恐」。

白皮書指，教培中心的目的是「教育挽救有輕微犯罪行為或違法行為人員」，從而「避免其成為恐怖主義、極端主義犧牲品」。

一處再教育營內，學員在上課。（網絡圖片）

白皮書指，學員有三類人員：

一是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動情節輕微，尚不構成犯罪的人員。

二是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動，有現實危險性，尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能夠認罪悔過，依法可以免除刑罰，自願接受培訓的人員。

「學員可定期回家，有事請假」

三是因暴力恐怖、極端主義犯罪被定罪處刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，人民法院依法決定在刑滿釋放後進行安置教育的人員。

白皮書又表示，相關做法的依據包括《中華人民共和國反恐怖主義法》。教培中心的主要內容是「國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化」。「學員可定期回家，有事請假。」

白皮書最後表示，中國和世界各國開展反恐合作，積極借鑒國際反恐和去極端化經驗，結合本地區實際，有效開展了反恐怖主義鬥爭和去極端化工作，取得了階段性成果，為國際反恐鬥爭作出了貢獻。