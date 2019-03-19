黑龍江富豪圈佔牡丹江國有林地　毀林削山挖湖建豪華私家莊園

中共總書記習近平曾多次表示「綠水青山就是金山銀山」，強調生態文明建設的重要性。內地卻不時有富豪圈佔國有土地，毀林削山大興土木的新聞傳出。 最近就有官媒揭露，有富豪在黑龍江牡丹江市的張廣才嶺國有林區，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園，卻沒有任何審批手續，亦完全無視國土部門先後三次作出拆除並罰款的行政處罰。

涉事私家莊園名為「曹園」，其朱紅色的大門氣勢宏偉，兩側各擺放一頭石獅子，城樓上雕樑畫棟，正中間的鎏金牌匾題有「曹園」二字。（網上圖片）

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中國之聲《新聞縱橫》報道，涉事私家莊園名為「曹園」，其朱紅色的大門氣勢宏偉，兩側各擺放一頭石獅子，城樓上雕樑畫棟，正中間的鎏金牌匾題有「曹園」二字。城門兩側是兩米多高的圍牆，上面架著約1米高的鐵絲網，綿延有數公里。「曹園」內的建築群全是仿古樣式，圍牆一角還專門建設角樓，裝有監控，以防外人入內。據報道，「曹園」在當地被認為是個私人莊園。附近走訪的多名護林工人、放牧農民等，都說從沒進去看過。

富貴取得林地經營權 用圍牆圈起大肆建設

爆料者張先生稱，該建築群由牡丹江市的私營企業家曹某投資建設。2004年，曹某以其配偶的名義，從中牧集團牡丹江軍馬場獲得該片國有林地的經營權，經營期限為70年，面積有近3000畝。從2005年開始，他把這塊林地全部用圍牆圈起來，開始大肆搞建設。過程中大量盜伐林木，「毀壞性開發」造成國有林地和生態遭到嚴重破壞。園內還設有狩獵場，不少野鹿、野豬等野生動物被捕殺。

張先生又指，為了調整風水，曹某2013年在山腰築起蓄水大壩，利用山水造出一個面積約1平方公里的人工堰塞湖。大壩的設計、施工都沒經過經過論證和規劃，最初是土壩，蓄水越來越多，用水泥加固，現在大壩足有一公里長，水面上停放著遊船，如果一旦潰壩，後果不堪設想。

爆料者張先生稱，曹園的過程中大量盜伐林木，「毀壞性開發」造成國有林地和生態遭到嚴重破壞。園內還設有狩獵場，不少野鹿、野豬等野生動物被捕殺。（網上圖片）

網站自稱「以保護傳承中國園林文化等為宗旨使命」

《香港01》記者嘗試在網上搜索「黑龍江曹園」，發現「曹園」竟以「黑龍江曹園文化投資有限公司」設有官方網站。網站「關於曹園」一欄介紹道，曹園位於黑龍江省牡丹江市的西北方，張廣才嶺的大森林中，距市區約10公里，總佔地2.3平方公里。始建於2005年，現已建成「三園一館」。

網站介紹又寫道，曹園各建築群落以山分割，以森林隔斷，實乃中國獨有。曹園古典建築佔地大，體量大，氣勢恢宏。堅持「文化立園」，以保護、展示、傳承中國建築文化、園林文化等為宗旨、為使命，以大東北文化為自身特質，努力把曹園打造成中國文化精神高地，中國東北養生勝地。

官網上展示多張曹園內部建築的照片，包括「明清皇家風格仿古建築」、博物館等；網站介紹亦提到，未來將建設跑馬場、高爾夫練習場等。

《香港01》記者嘗試在網上搜索「黑龍江曹園」，發現「曹園」竟以「黑龍江曹園文化投資有限公司」設有官方網站。（官網截圖）

官方稱高度重視事件 公安機關已立案調查

對於在國有林場建設莊園一事，曹園文化投資有限公司負責人蘇林芳稱，此舉是為了旅遊開發，省、市發改委都曾立項。公司很早就申請改變土地性質，但因為這塊林地歸北京中農發集團管，土地的評估價格比牡丹江市高兩倍多，所以一直未成功辦理。他又說，公司一共承包2000多畝的林地，2006年和2007年砍伐樹木也經過林業部門的批准。一些沒有審批的建設，也已經罰款了事。

綜合牡丹江各相關部門的回應顯示，曹園並無任何審批手續，完全是個違法建築。市文化旅遊局相關負責人稱，「曹園」根本不具備旅遊開發的任何條件，局方並沒有審批；市自然資源局相關負責人表示，國土部門曾於2009年、2015年、2018年對曹園的違法佔地建設進行3次行政處罰，雖然有繳交合共7.5萬元人民幣的罰款，但違法建築一直沒有拆除；市森林公安局表示，已於2018年11月對曹園涉嫌非法佔用農用地立案，目前仍在刑事偵查階段。

《中國之聲》報道引述牡丹江市委宣傳部回應指，市委市政府對此事高度重視，多次召開專題會議進行研究，要求各相關部門盯緊盯牢、緊抓不放。目前，公安機關已經立案，正在進一步調查核實中，待調查清楚後，將妥善處理，絕不姑息。