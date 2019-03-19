稱國新辦白皮書「顛倒黑白」　世維會：沒人自願去再教育營

中國國務院新聞辦公室18日發布《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》，白皮書詳細介紹了新疆在「反恐怖主義」和「去極端化」方面取得的成就。白皮書亦提及再教育營問題，稱進入再教育營的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、自願接受培訓的人員以及刑滿釋放前經評估仍有社會危險性的人員。 海外維吾爾人組織世界維吾爾代表大會批駁了白皮書中的諸多說法，稱白皮書「顛倒黑白」，並表示沒人自願接受「再教育」。

中國在新疆設立再教育營，早前公開讓外國傳媒參觀內部情況。（路透社）

官方的白皮書稱，中國政府在新疆的反恐怖主義和去極端化鬥爭，「是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。」

總部設在慕尼黑的世界維吾爾代表大會組織的發言人迪裡夏提說：「中國顛倒黑白，反恐是鎮壓維吾爾人的政治藉口，消除信仰、徹底漢化是所謂去極端化的真實目的。」

迪裡夏提表示，中國政府發表的這份白皮書是為在新疆推行的極端政策，尋求國際社會的支援和掩蓋踐踏人權的行為：「也是為了配合中國政府在聯合國人權理事會，就有關在當地建立在教育集中營，迫害維吾爾人進行辯解的一部分。」

白皮書說，「教培中心」（即「再教育營」）是「依法設立的教育培訓機構」，目的是「教育挽救」相關人員，避免他們成為 「恐怖主義、極端主義犧牲品」 ，並表示有部分學員是自願前往的。

世維會網站引用一名哈薩克族人言論稱：「在新疆被抓的人有科學家、藝術家、作家、老師，還有商人、警察、公務員、80歲的老人，一字不識的家庭婦女，這些人都不是恐怖分子。」

而美國之音則報導，世維會稱：「這些營地裡沒有人是自願去的。」

世維會又指出，所謂「依法設立」的說法是完全錯誤的。中國在2018年修訂了「去極端化條例」，目的是為這些營地提供法律基礎，而這些拘禁設施早在法律修訂一年多以前就建成了。

（綜合報道）