【新西蘭恐襲】槍手Fb直播屠殺　環時：社交媒體應負更多社會責任

新西蘭上周五（15日）發生的恐怖襲擊案造成至少50人死亡，案中澳洲疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，行兇時更透過Facebook直播，又將他的武器照片和充滿仇恨訊息自白書都發布到網上。 Facebook、Youtube和Twitter等公司也因為對短片管控不力，令血腥屠殺的內容一度在社交平台上瘋傳，引發爭議和批評。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前也要求上述公司交代為何允許播放嫌犯行兇過程。 中國官媒《環球時報》周二（19日）就此事發表社評稱，社交媒體在創造方便的同時，問題正逐個被引爆，已經觸碰到包括西方社會在內各國承受力的底線，認為社交媒體需要承擔更多社會責任。

新西蘭恐襲案疑犯被控以謀殺罪，曾在16日出庭。法官將案件押後到4月5日繼續審理，預計屆時他會被加控控罪。（路透社）

社評以<臉書（Facebook）傳播殺人視頻，它該擔多大責任>為題，指出新西蘭恐襲案並非是首起通過Facebook等社交媒體進行直播的殺人事件，認為Facebook近兩年動輒得咎，「從被指受到俄羅斯等外國勢力滲透，到洩露用戶資訊，不斷更新的指責壓得它透不過氣來。」

社評其後又對美國社交媒體當下遭遇的窘境進行梳理。文章稱，首先是社交媒體在創造了方便的同時，其問題正逐個被引爆，不時觸碰到包括西方社會在內各國承受力的底線。「社交媒體需要承擔更多社會責任，這愈來愈成為世界性的呼聲。」其次，在維護社會秩序、避免社交媒體成為各種反傳統有害資訊的傳播平台等，這一點無論在中國還是西方看來都是相同。

文章稱，互聯網相較傳統媒體的管理難度更大，管理成本也更高，一些漏洞無可避免，這要求社會擁有對有害資訊更強的辨別和承受力。而全世界對於如何管理互聯網仍處於摸索階段，但網絡技術永遠走在前面，而且更新速度很快，監管不可能有一勞永逸的方法，只能跟在互聯網技術的進步之後。「對摸索有難度，而且有一定滯後性，應當坦然面對。」

環時社評指出，美國總統特朗普「推特（Twitter）治國」的行為飽受批評。（資料圖片/視覺中國）

文章舉出多個引起社會恐慌的例子，認為各國並不適應以互聯網發揮政治功能，並指出美國總統特朗普（Donald Trump）搞「推特治國」在當地也受到批評。反觀中國，文章指中國是這幾年開展網絡治理比較堅決的國家之一，而且中國這種治理的所有動機都在世界上普遍存在。雖然中國提供了管得相對「比較緊」的一種方案，但針對「緊點」「鬆點」都有不同意見。

文章最後總結出互聯網管理的兩個方向，一是確保互聯網促進經濟社會發展的功能不斷釋放，保持它的開放性。二是減少它給社會製造麻煩、嚴重誤導社會意識形態的機會。

（環球時報）