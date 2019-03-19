傳擊落印度戰機　梟龍升級後雷達媲美F-35　未來或開發為隱形戰機

最近，有傳巴基斯坦空軍的梟龍戰機將印度空軍一架米格-21擊落，有關這款中巴聯合研製的戰機成為輿論焦點。如今目前正在研製中的第三批梟龍戰機（Block 3型，以下簡稱「梟龍3」）因此亦備受關注。 根據製造梟龍戰機的成都飛機工業（集團）有限責任公司（簡稱「成飛」）透露，梟龍3戰機正在進行大規模的升級，尤其是雷達方面將按照第四代戰鬥機的雷達進行升級，一旦升級完成，梟龍戰機的雷達可以和美國F-35的雷達媲美。

中巴聯合研製的梟龍戰機。（網絡圖片）

中國稱梟龍戰機為FC-1，巴基斯坦則稱其為JF-17雷電，是單座單發輕型多用途戰機，也是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機。梟龍戰機具有突出的中低空高亞聲速機動作戰能力；具有長航程、優良短距起降、優異額外掛載和空中加油能力；可以進行超視距、空對空和使用多種精確制導武器實施空對地攻擊的能力。有報道指，最新一代的梟龍3預計在2019年年底將會實現首飛。

分析指，成飛在改進梟龍戰機的時候，會將已有的最新科研成果運用到梟龍的身上，比如殲-20的雷達技術，其中包括對隱身目標的定位探測能力、主動發射電磁波跟蹤定位敵機的能力等。有了這些能力，梟龍的雷達可達到F-35的水平。

除了雷達的升級，梟龍3還在戰機的頭盔瞄準系統方面進行了升級，即便面對敵機的紅外干擾，梟龍3也能使用空對空導彈命中敵機。

早前有傳巴基斯坦空軍的梟龍戰機將印度空軍一架米格-21擊落，請點擊下圖瀏覽：

梟龍4或為輕型隱身版四代機

隨著梟龍3改造大幕的拉開，人們都在紛紛的猜測梟龍4會改造成甚麼樣子。分析指，關於梟龍4的升級，現在有兩種模式可供參考。第一種模式是梟龍4升級成類似F-16V的第三代戰鬥機。第二種模式是直接升級為第四代戰鬥機，將梟龍打造成為輕型的隱身版四代機。

（綜合報道）