中國外交部人事調整：崔愛民任領事司司長

近日，外交部下設組織機構又有新的人事調整。繼今年2月外交部原發言人洪磊出任禮賓司司長後，崔愛民出任領事司司長。

外交部網站組織機構「領事司（領事保護中心）」一欄也進行了更新，崔愛民任司長。（截圖）

據《北京青年報》旗下公號「政知圈」今天（19日）報道，崔愛民首次以外交部領事司司長身份出現在公開報道中是3月12日，正值兩會期間，當天崔愛民與來自31個國家的40位列席全國政協十三屆二次會議的海外僑胞代表座談。隨後，外交部網站組織機構「領事司（領事保護中心）」一欄也進行了更新，崔愛民任司長。

與此同時，領事司原司長郭少春開啟駐外生涯，履新中國駐津巴布韋大使。

2017年10月19日，在安哥拉羅安達港 ， 時任中國駐安大使崔愛民檢閱中國海軍和平方舟醫院船水兵儀仗隊。（視覺中國）

資料顯示，崔愛民1965年出生，1985年進入外交部工作，目前在外交部已經工作34年。他曾任駐埃塞俄比亞人民民主共和國大使館職員、隨員，駐紐約副總領事，外交部領事司參贊、副司長， 外交部外事管理司副司長，駐安哥拉共和國特命全權大使等職。 值得一提的是，在此次履新領事司司長一職前，崔愛民曾四度在領事司工作。

領事工作非常重要

外交部領事司是一個與普通民眾距離很近、關係很大的部門。據了解，外交部領事司工作包括領事證件工作、領事保護和協助工作、發布領事保護和協助預警信息、承擔海外僑務工作、指導駐外外交領事機構和地方外事部門開展領事工作。