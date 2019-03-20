【中歐關係】王毅訪歐盟總部：維護二戰以來國際秩序　不另起爐灶

訪問比利時布魯塞爾歐盟總部的中國外交部長王毅，日前與歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼共同主持第九輪中歐高級別戰略戰話，其後又與歐盟主席容克會晤，以及與歐盟各國舉行首次外長集體對話。 王毅強調合作夥伴是中歐的本質，競爭難以避免，但合作仍主流，共贏才是目標。 值得一提是，歐盟在上周發布報告，針對中歐關係訂立10點行動建議，更表明中國在諸多政策領域是「天然」合作夥伴，但同時亦是「經濟競爭對手」和「體制競爭對手」。該報告被認為歐盟首次重新統一調整對華政策，並改作強硬立場。

王毅強調合作夥伴是中歐的本質，競爭難以避免，但合作仍主流，共贏才是目標。（中新社）

王毅表示，中歐是全面戰略夥伴，合作水平與規模正處於歷史高位，應堅持合作正道、問題導向，推動關係不斷走向深入。王毅強調中國持有三個觀點，一是合作夥伴是中歐關係的本質，不存利根本利益衝突；二是互利共贏是中歐合作的目標，歡迎歐洲參與共建「一帶一路」倡議，展開與歐盟的「歐亞互聯互通」有效對接；三是尊重彼此核心利益是中歐信心的標誌，希望歐盟在涉及中國核心利益的問題上謹言慎行。

王毅又提到中歐之間的合作遠大於競爭，共識遠多於分歧，歸納而言有「十大共識」，其中要點包括：

支持構建開放型世界經濟，反對保護主義； 支持以規則為基礎的多邊貿易體制，改革和加強世界貿易組織； 支持打擊一切形式恐怖主義，標本兼治，遏制極端思潮的蔓延； 支持維護二戰以來建立的國際體系和秩序，不另起爐灶。

王毅表示中歐之間的合作遠大於競爭，共識遠多於分歧。（中國外交部）

王毅其後會見歐盟主席容克，王毅指此行其中一個重要任務是下月舉行的中歐領導人會晤，國務院總理李克強將會在歐盟換屆前最後一次到訪。中國願與歐盟共同努力，推動重點領域合作以及中歐投資協定談判取得新進展，為中歐關係下一步實現更大發展奠定良好基礎，不斷推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅在與各歐盟成員國舉行首次外長集體對話時則提到國家主席習近平即將訪問意大利、摩納哥和法國，充分體現中國對歐洲的重視，強調中國支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟的團結和壯大，以及在國際事務中發揮更重要的作用。中歐應繼續加強戰略夥伴關係，加強戰略溝通對話，妥善處理管控分歧，展現團結和互信，促進互利與共贏。

（中國外交部）