2018年中國結婚率7.2‰再創新低　經濟越發達地區結婚率越低

根據國家統計局和民政部公佈的資料，2018年全國結婚率為7.2‰，為2013年以來的最低。 從各省市自治區來看，經濟越發達結婚率越低，比如2018年上海、浙江結婚率只有4.4‰、5.9‰，廣東、北京、天津等地結婚率也偏低。

南京，一對新婚夫婦。（視覺中國）

2013年全國結婚率為9.9‰，2014年降低為9.6‰，2015年為9‰，2016年降到8.3‰，2017年再降到7.7‰，2018年仍繼續下降。

媒體指出，結婚率的下降和總人口結構因素有關。中國目前每年出生人口數量逐步減少，未來適齡人口結婚數量自然也會下降。

30-34歲​不婚女性比例提升十倍

此外，專家認為，結婚率下降的另一個原因是選擇不結婚的人群比例在上升，尤其是女性。南開大學教授原新表示，2015年全國30-34歲女性不結婚比例在6%左右，比1990年提高了10倍左右。

此外，資料顯示，經濟發達地區的結婚率都不高。

2018年末，上海、浙江的結婚率為全國倒數前兩名，上海結婚率為4.4‰，全國最低。另外，天津、廣東、北京等沿海發達地區結婚率也較低。而結婚率最高的幾個地區是西藏、青海、安徽、貴州等欠發達地區。比如貴州2018年結婚率達到11.1‰，全國靠前。

北京大學社會學系教授陸傑華表示，隨著經濟社會的發展，代際間的婚育觀念已經發生了很大的改變，對於很多80後、90後而言，晚婚、不婚等現象越來越常見，社會包容度也在提高，婚姻不再是唯一的選擇。

中國人民大學社會與人口學院院長翟振武教授表示，適婚人口數量下降，婚齡推遲和高速發展的城市化是自2013年以來中國結婚人數不斷下降的主要原因。

（每日經濟新聞）