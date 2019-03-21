【首次曝光】解放軍殲15進行空中加油訓練　作戰半徑增加300公里

解放軍北部戰區海軍航空兵某部，日前在渤海某海域連續進行多架次殲15艦載戰機空中加油訓練，訓練部隊在複雜條件下的海空作戰能力。 據了解，今次是內地官媒首次公開殲15接受同型號戰機空中加油的片段。

數架殲15艦在當天下午1時許升空後，穿越多條航路到達指定空域後就進行空中加油，提高持續作戰能力。報道提到，空中加油機大多是由大型運輸機或轟炸機改裝而成，但此次空中加油訓練，兩架戰機均是同型號戰機，故亦稱為「夥伴加油」。報道指，空中加油時，位於後方的受油機會受到來自前方加油機尾流的影響，需要雙方機師高度配合才能安全對接。

北部戰區海軍航空兵某部日前在渤海某海域連續進行多架次殲15艦載戰機空中加油訓練。（央視畫面）

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據了解，解放軍艦載機早在2014年被曝光擁有加油吊艙，2016年12月的官媒報道亦曾透露殲15曾掛載加油吊艙進行起飛訓練，以及在2017年左右艦載機部隊接受常態化的的加油訓練。

殲15的「夥伴加油」方式是延續前蘇聯的軟管式空中加油，因為殲15繼承蘇27內油量大的特點，容量可達9噸，故可以在500公里內為兩架殲15加油，增加作戰半徑300公里，對於保障艦載機滯空時間很強的實戰意義。值得一提是，今次報道中機師提到有「137」號的艦載機，意味着解放軍的殲15數量仍在繼續增長。

（央視）