【華為風波】德國開拍5G頻譜　默克爾：不會把特定企業排除在外

德國政府19日（周二）正式啟動第五代移動通信技術（5G）頻譜拍賣，多家歐洲電信運營商參與競標。 德國總理默克爾當天對美國提出排除華為的要求作出回應，稱不能因為一家公司來自某個國家就理所當然地將其排除在外。她又指該注意的是對參與5G競標的企業提出要求，並立法加以限制。 由於華為為電信運營商提供網絡設備和技術，分析指競拍的運營商都會考慮華為因素的影響。

德國啟動5G頻譜拍賣，由於華為為電信運營商提供網絡設備和技術，分析指競拍的運營商都會考慮華為因素的影響。（資料圖片）

此次德國共拍賣41個頻段，參與競標的有德國電信（Deutsche Telekom）、德國聯合互聯網（United Internet）、英國沃達豐（Vodafone）和西班牙電信（Telefónica）4家公司。此次拍賣預計將持續至少3周。

按規定，到2022年底時中標公司需要為德國98%的家庭提供5G網絡服務，2024年底時5G服務覆蓋主要公路和鐵路路段。此外，如有其他電信運營商希望使用有關頻段，中標公司有義務與其對話協商。

分析：競拍運營商需考慮華為因素

華為沒有參與拍賣，這是因為華為不是網絡運營商，華為為運營商提供網絡設備和技術。然而，分析指各頻譜買家推出怎樣的戰略，都必須考慮華為的因素。

德媒德國之聲的報道指，參加競拍的運營商還不清楚能在多大的程度上使用華為技術建設5G網絡。沒有華為的話，擴建5G將耗費更多資金。對華為的憂慮是否會讓網絡運營商在購買頻譜時變得縮手縮腳呢？參與競購頻譜的公司都拒絕回答這個問題。

報道又指，今年春季，德國將更新針對國內網絡的安全條例。不排除修改德國相關法律，但這需要更長時間。

（新華社/德國之聲）