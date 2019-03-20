中國稱霸全球武裝無人機市場　分析：藉提供衛星通訊擴軍事影響力

早前，沙特阿拉伯為首的多國聯軍以中國開發的彩虹-4無人機摧毀了一輛胡塞武裝的坦克，使中國製的武裝無人機備受關注。 瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的年度報告顯示，過去5年來，中國向53個國家出口武器，其中有13個國家採購了153架中國武裝無人機，令中國成為世界首屈一指的武裝無人機出口國。 分析指，中國出售武器時毫無政治附加條件，因此受到了很多國家的歡迎。此外，域外戰場成為了中國新型無人機的試驗場，為中國發展無人機提供了巨大的幫助。

中東、北非和中亞國家傾向於從中國購買武裝無人機，圖為中國彩虹-4無人機。（資料圖片/視覺中國）

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告顯示，在中國出口的無人機中，以類似美國MQ-9收割者無人機的彩虹-4無人機最受歡迎，此外翼龍無人機也獲得了不少訂單。

出售武器不附加政治條件

俄羅斯衛星通訊社早前的報道稱，以沙特阿拉伯為首的多國聯軍公開了一段短片，片中顯示一架偵察打擊一體化的無人機摧毀了一輛胡塞武裝的T-72S主戰坦克。分析指，擊毀坦克的武裝無人機應該為中國開發的彩虹-4無人機。

有關沙特阿拉伯用彩虹-4無人機摧毀敵方坦克的情況，請點擊下圖瀏覽：

The Saudi coalition has published a video of the destruction of the t-72S Yemeni Houthis in the province of Hajj in Northern Yemen. This event happened in January. pic.twitter.com/p7n3easPjH — Alex Btard (@codename_it1) March 6, 2019

中東、北非和中亞國家傾向於從中國購買武裝無人機，連美國的「鐵桿盟友」沙特阿拉伯也喜歡中國的彩虹-4無人機。分析指出，中國無人機系統雖然在某些方面的性能上與美國的同類產品之間還有差距，但是由於中國不會通過對這些技術的控制去干涉購買者的內部事務，毫無政治附加條件，因此受到了很多國家的歡迎。

域外戰場成中國無人機試驗場

分析又指，武裝無人機是通過衛星通訊管道進行操控的，因此設備和通訊信號提供國自然也能夠掌握這些裝備的使用情況。武裝無人機的購買方在通訊、彈藥等方面依賴武器提供方，這對外銷國延展軍事影響力極為重要。而域外戰場也成為了中國新型無人機系統的實戰場和試驗場，為中國發展無人機和無人機載彈藥提供了巨大的幫助。

（新浪軍事）