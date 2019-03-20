中央第三輪巡視數量創紀錄：3個中央單位42家央企

全國巡視工作會議暨十九屆中央第三輪巡視動員部署會於20日（周三）召開，十九屆中央第三輪巡視指向明確：國資委、國家能源局、國防科工局3個中央單位和42家央企的黨組織。 中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際對本輪巡視提出要求：要深入把握國企領域全面從嚴治黨形勢任務，督促企業黨組織提高政治站位，主動擔當作為，切實履行黨和國家賦予的重要職責。

趙樂際又指，要聚焦責任加強政治監督，督促檢查落實黨中央決策部署、全面從嚴治黨主體責任和監督責任、黨建工作責任、整改責任等情況。

這是一輪常規巡視。反腐專家指出，與以問題為導向的專項巡視相比，常規巡視涉及的領域多、範圍廣、時間長，內容也比較綜合。

趙樂際出席全國巡視工作會議暨十九屆中央第三輪巡視動員部署會並講話。（新華社）

創單輪巡視對象數量之最

根據中央紀委國家監委網站消息，42家央企中，包括中國航天科技集團有限公司、國家電網有限公司、中國電信集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、中國鋁業集團有限公司、華潤（集團）有限公司等，涉及國防科工、能源、交通運輸、金屬、通訊等領域，佔央企總數96家的四成多。本輪巡視涉及單位多達45家，創十八大以來單輪巡視對象數量之最。

附：十九屆中央第三輪巡視對象

中央單位：國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局、國家國防科技工業局3個中央單位黨組織。

中管企業：中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國航空工業集團有限公司、中國船舶工業集團有限公司、中國船舶重工集團有限公司、中國兵器工業集團有限公司、中國兵器裝備集團有限公司、中國電子科技集團有限公司、中國航空發動機集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司、國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國電信集團有限公司、中國聯合網絡通信集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國電子信息產業集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、中國一重集團有限公司、中國機械工業集團有限公司、哈爾濱電氣集團有限公司、中國東方電氣集團有限公司、鞍鋼集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國鋁業集團有限公司、中國航空集團有限公司、中國東方航空集團有限公司、中國南方航空集團有限公司、中國中化集團有限公司、中國五礦集團有限公司、中國建築集團有限公司、國家開發投資集團有限公司、招商局集團有限公司、華潤（集團）有限公司、中國商用飛機有限責任公司42家中管企業黨組織。

（《新京報》）