房地產稅立法未列財政部2019年立法安排　專家指短期內無法出台

備受關注的房地產稅意外缺席中國財政部今年的立法工作安排，引發輿論關注。 有業內人士指出，房地產稅此次沒有被財政部提上議程，顯示立法前期工作還未到位；鑒於房地產稅牽扯層面廣泛而複雜，涉及各種利益拉鋸，官方將格外謹慎。

江蘇淮安一處房產中介，市民在選房。（視覺中國）

中國財政部昨天（20日）在其網站發布通告，公佈《2019年立法工作安排》，提出要力爭在年內完成增值稅法、消費稅法、印花稅法、城市維護建設稅法、土地增值稅法、關稅法、彩票管理條例（修訂）的部內起草工作，及時上報國務院。

不過，出乎市場意料的是，通告中並沒有提及近期被炒得沸沸揚揚的房地產稅，與中國官方早前在兩會（全國人大和政協年會）期間釋放的房地產稅立法進入穩步推進「快速道」的信號不符。

本月15日閉幕的中國兩會中，官方在2019年政府工作報告提出，「健全地方稅體系，穩步推進房地產稅立法」；中國全國人大工作報告也提到，今年要對房地產稅法立法調研、起草，加緊工作、確保如期完成。

有輿論認為，地方財政困境讓推進房地產稅立法更迫切，但當前中國經濟面對下行壓力，出口和內需疲弱，房地產依然是重要「靠頭」，官方必須權衡房地產稅對樓市的負面影響。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，雖然市場對房地產稅已有預期，但同時知道相關立法工作複雜、周期長，短期內無法出台。

不過，輿論也留意到，昨天同時公佈的《2018年財政部立法工作情況》中，有「參與關稅法草案和房地產稅法配套法規起草工作」的表述，顯示房地產稅立法的前期準備正在進行。

（聯合早報）