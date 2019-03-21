【新疆反恐】官媒紀錄片展示恐襲現場：「再教育營」是源頭治理

國務院新聞辦公室日前發布《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，闡述中共在新疆的反恐工作及理念。 官媒央視亦在當天播出長達近一小時的記錄片，展示部分新疆過往曾發生的恐怖襲擊，並再次解釋備受國際社會責難的所謂「再教育營」，「新疆立足本地區實際，堅持一手抓打擊，一手抓預防，以職業技能教育培訓中心的方式開展源頭治理」。

中國現代國際關係研究院反恐問題專家李偉在紀錄片中表示，新疆的恐怖主義活動大體上可分為三個階段，第一階段是新中國成立後至1980年代末乃至1990年代初，屬於「思想準備階段」；其後直至2009年的「烏魯木齊7.5事件」則是「活躍期」，該時期恐怖主義活動有逐步上升的態勢；第三階段是「烏魯木齊7.5事件」後至2017年，是新疆恐怖主義的「瘋狂期」。

1997年烏魯木齊「2.25公共汽車爆炸案」。（央視畫面）

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紀錄片展示了包括1997年烏魯木齊「2.25公共汽車爆炸案」、2009年烏魯木齊「7.5事件」、2014年輪台縣「9.21暴恐案」、2013年北京天安門「10.28暴力恐怖襲擊案」、2014年雲南「3.1昆明火車站暴力恐怖案」等多宗涉及新疆恐怖主義活動的現場畫面。

紀錄片有提到被外界稱為「再教育營」的「職業技能教育培訓中心」， 並以位於喀什和和田的職業技能教育培訓中心為例子，展示學員在中心內學習的情況，「在這個中心裏，學員們享有免費食宿和培訓，以增強他們學習國家通用語言文字，法律知識及職業技能等方面的能力」。其中一名學員阿布都賽麥提更稱「慶幸」能進入職業技能培訓中心，「通過學習法律，國家的政策法規，我意識到如果我繼續那樣走下去，別說是我的未來，我家族的未來，我後代的未來可能就是今天死，明天死，或者是後天死，（家鄉就）變成一個動亂地區了。」

其中一名學員阿布都賽麥提稱「慶幸」能進入職業技能培訓中心。（央視畫面）

紀錄片又指，被送到職業技能教育培訓中心，全都是受恐怖主義及極端主義影響，被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，涉嫌犯罪但情節較輕，不需要判處刑罰或可以免除刑罰的人員。

紀錄片在最後強調，新疆的反恐、去極端化鬥爭已總結出一套行之有效的方法和經驗，其中重要的一條就是「堅持反恐不與特定民族、宗教掛鉤」，一方面禁止任何組織或個人，利用宗教進行分裂國家、傳播宗教極端思想、煽動民族仇恨、破壞民族團結、擾亂社會秩序、損害公民身心健康的活動；另一方面，新疆作為中國的一個自治地方，嚴格遵守國家憲法、法律和行政法規有關宗教信仰自由的政策和規定，「在反恐怖主義和去極端化鬥爭中，新疆各族人民的宗教信仰自由得到了充分保障」。

（央視）