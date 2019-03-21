習近平訪歐洲三國　環時：中歐和諧相處將對人類社會形成典範意義

國家主席習近平今日（21日）起展開訪問歐洲之旅，國事訪問意大利、摩納哥及法國。 中方官媒《環球時報》刊文指，這是習近平2019年的首次出訪，展現出中國對發展與歐洲關係的高度重視。同時指出，中歐合作是國際關係寒潮中的暖流，雙方和諧相處將對人類社會形成典範意義。

國家主席習近平今日（21日）起展開訪問歐洲之旅，國事訪問意大利、摩納哥及法國。（資料圖片）

文章以〈中歐合作是國際關係寒潮中的暖流〉為題，開首先指，習近平2019年首次出訪選擇非洲，展現出中國對發展與歐洲關係的高度重視。在全球大格局的急劇變化中，中歐正呈現出相互倚重的趨勢，雙方在未來全球秩序構建中的共同點不斷增加。然而，中歐關係要真正擺脫第三方影響而具有更強的平衡力，仍需要增進雙方的戰略互信和戰略對接。

文章稱，習近平出訪前夕，從羅馬傳來的消息表明，意大利將成為第一個參與「一帶一路」進程的G7成員國。「位於古代絲綢之路兩端的中國與意大利的攜手，是今天正在出現範圍廣泛的東西方大融合、大交流的一個縮影。中國經濟實力的不斷增強，以及中國新一輪的對外開放必將更有力地促進這樣的進程，幫助歐洲從中更多受益。」

來自中國的競爭將轉換成為歐洲繁榮的新動力

文章續指，歐盟委員會上周發布的《歐中戰略前景》報告，把中國列為5G等關鍵領域的「經濟競爭者」和政治上「系統性的對手」，但這不會讓人想到中歐競爭會脫離雙方合作的基本面。對歐洲來說，現在遠比以往任何時候都更能清晰地感覺到「中國的呼吸」，「源自全球第二大經濟體的競爭如果能轉換成為歐洲繁榮的新動力，無疑將意味著歐洲一次戰略上的飛躍。現時的歐洲，太需要這樣的飛躍了。」

文章強調，當前國際關係中正在出現一股分裂的寒流，「冷戰的陰風」正在捲土重來。中國與歐洲兩大文明有責任攜手，創造更為強大的合作暖流，以提升世界政治的御寒能力。雙方的努力不僅有利於各自的發展，也將會促進全球政治、經濟關係把合作作為總的取向。中國與歐洲正以一種全新方式展開交流與融通，兩大不同文明的和諧相處將對整個人類社會形成典範意義。